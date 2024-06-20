تصنيف الفيفا يونيو 2024.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة والمغرب يتصدر العرب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ترتيب المنتخبات لشهر يونيو 2024، ليشعل حماس عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم.

هذا التصنيف ليس مجرد أرقام وأسماء؛ بل هو انعكاس للجهود والعرق المبذول على الميدان، حيث تخطو الفرق الوطنية خطوات واسعة نحو تحقيق المجد والاعتراف الدولي.

حافظ المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، على صدارة التصنيف العالمي بمجموع نقاط بلغ 1860.14، مشدداً على مكانته كفريق لا يقهر، حيث يتألق بأداء استثنائي وروح قتالية عالية. خلفه جاءت فرنسا، بفضل تشكيلة مرصعة بالنجوم وقوة جماعية لا يستهان بها، بينما تراجعت إنجلترا إلى المركز الخامس لصالح البرازيل، التي استعادت بريقها بفضل مهارات نجومها وأدائهم الساحر.

1. الأرجنتين

2. فرنسا

3. بلجيكا

4. البرازيل

5. إنجلترا

6. البرتغال

7. هولندا

8. إسبانيا

9. كرواتيا

10. إيطاليا

وفيما يتعلق بالمنتخبات العربية، شهدنا تحركات ملحوظة في التصنيف بعد الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، سواء في القارة الآسيوية أو الإفريقية. تميز المنتخب المغربي بكونه الأفضل عربياً، حيث احتل المركز 12 عالمياً، متجاوزاً العديد من الفرق العريقة بفضل أدائه المتألق وروحه القتالية العالية.

1. المغرب (12 عالمياً)

2. قطر (35 عالمياً)

3. مصر (36 عالمياً)

4. تونس (41 عالمياً)

5. الجزائر (44 عالمياً)

6. العراق (55 عالمياً)

7. السعودية (56 عالمياً)

8. الأردن (68 عالمياً)

9. الإمارات (69 عالمياً)

10. عمان (76 عالمياً)

أبرز المنتخبات الآسيوية:

1. اليابان

2. إيران

3. كوريا الجنوبية

4. أستراليا

5. قطر

6. العراق

7. السعودية

8. أوزبكستان

9. الأردن

10. الإمارات

أفضل المنتخبات الإفريقية:

1. المغرب (12 عالمياً)

2. السنغال (18 عالمياً)

3. مصر (36 عالمياً)

4. كوت ديفوار (37 عالمياً)

5. نيجيريا (38 عالمياً)

6. تونس (41 عالمياً)

7. الجزائر (44 عالمياً)

8. الكاميرون (49 عالمياً)

9. مالي (50 عالمياً)

يأتي هذا الترتيب نتيجة سلسلة من المباريات والتصفيات المثيرة، حيث قدمت المنتخبات العربية أداءً مشرفاً في التصفيات الآسيوية والإفريقية. مصر والعراق والأردن كانت من بين الفرق التي حققت تقدماً ملحوظاً، بينما تراجعت السعودية بعد نتائج غير مرضية في المباريات الأخيرة.

الأرقام والإحصائيات تحمل قصصاً وروايات خلفها؛ فالمنتخبات التي تقدمت في التصنيف لم تصل إلى هذه المراكز إلا بعد جهد مضنٍ وتحضير مستمر. في المقابل، تلك التي تراجعت تواجه تحديات تدعوها لإعادة النظر في استراتيجياتها وخططها المستقبلية.

نحن الآن على أبواب تصفيات كأس العالم 2026، والمشهد الكروي مليء بالتوقعات والإثارة. كل مباراة، كل هدف، وكل تصدٍ للحراس يمكن أن يغير مجرى التصنيف في الأشهر القادمة. الأنظار تتجه نحو المنتخبات التي تسعى للعودة بقوة والمنافسة بشراسة على الساحة الدولية.

في النهاية، تصنيف الفيفا ليس مجرد قائمة بأسماء الفرق ومراكزها، بل هو مرآة تعكس تطور اللعبة الجميلة وتنافسها المحتدم. هو دعوة لعشاق كرة القدم لمتابعة المزيد من المباريات، والاستمتاع بروعة الأداء وروح المنافسة الشريفة التي تجعل من كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية وإثارة في العالم.