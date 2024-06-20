ترحيل 34 مهاجرا مصريا من طبرق عبر منفذ أمساعد البري 

أخبار ليبيا 24

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، اليوم الخميس، 34 مهاجرا مصريا دخلوا إلى شرق ليبيا بطريقة غير قانونية بنيّة العمل داخل البلاد أو الهجرة عبر البحر إلى أوروبا.

وجرى ترحيلهم برًا عبر منفذ أمساعد. واطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على قائمة تضم أسماء المصريين صادرة عن فرع جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق.

عمليات ترحيل من طبرق

هذه ليست المرة التي الأولى التي يرحّل فيها جهاز الهجرة غير الشرعية مهاجرين مصريين برًا إلى بلادهم، إذ سبق وأن قام الجهاز، يوم الأربعاء 31 مايو 2024، بترحيل 11 شخصًا بينهم 9 مصابين بأمراض وبائية عبر منفذ أمساعد البري.

كذلك قام الجهاز بترحيل دفعة أخرى من المهاجرين المصريين غير الشرعيين، يوم 24 مايو 2024، بلغ عددها 32 بينهم 7 يحملون أمراضًا وبائية و4 نساء متسولات.

وغالبًا ما يجري جهاز الهجرة غير الشرعية عمليات ترحيل لمهاجرين إلى بلدانهم، بينهم من يجري تحريرهم من قبضة مهربي البشر، خلال مداهمات أمنية في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها.

تهريب البشر عبر الحدود الليبية-المصرية نشطة باستمرار وتديريها عصابات متخصصة في الهجرة غير الشرعية، وغالبًا ما تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من المهاجرين وترحيلهم إلى بلدانهم.

وطبرق تعد أولى الوجهات التي يقصدها المهاجرين غير الشرعيين المصريين وغير المصريين لقربها من الحدود الليبية المصرية، والتي منها يتسللون إلى مدن ومناطق أخرى في ليبيا.