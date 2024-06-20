انتعاش حجم التبادل التجاري بين ليبيا ومصر

ترتبط ليبيا ومصر بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتينة لم تتأثر بالظروف الإقليمية والمحلية التي تعيشها البلدين.. لتصبحا شريكتين في الاقتصاد والتجارة.

وبحسبِ بياناتٍ صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم الصادرات الليبية إلى دولة مصر خلال العام الماضي (2023) أكثر من 61.7 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 28% مع العام 2022.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجل حجم واردات مصر ليبيا خلال العام الماضي (2023) أكثر من1.7 مليار دولار، أي بزيادة تتجاوز الـــ40% مقارنة مع العام 2022.

وأما فيما يتعلق بقطاع الاستثمار، نمتْ الاستثمارات الليبية في مصر خلال العام الماضي (2023) بـ 30‎%‎ لتسجل 19.3 مليون دولار، بحسب المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وتطمح ليبيا ومصر إلى رفع حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في شتى المجالات، ليصل حجم التجارة البينية بينهما إلى 1.6 مليار دولار خلال الأعوام القريبة القادمة.

وفيما يلي البيانات بالأرقام:

ليبيا ومصر… شركاء في الاقتصاد والتجارة لعام 2023

– صادرات ليبيا إلى مصر: 61.7 مليون دولار

بزيادة 28‎%‎ مقارنة مع العام 2022

– واردات مصر إلى ليبيا: 1.7 مليار دولار

بزيادة 42‎%‎ مقارنة مع 2022

– ارتفاع الاستثمارات الليبية في مصر بـ30‎%‎ لتسجل 19.3 مليون دولار

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.