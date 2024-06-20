قلة الإمكانيات يفاقم عمل فرق الإطفاء في الكفرة

أخبار ليبيا 24

يفاقم ضعف الإمكانيات المتاحة معاناة فرق الإطفاء في هيئة السلامة الوطنية الكفرة التي تكافح منذ عدة أيام إخماد الحرائق المشتعلة بعضها بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها جنوب شرق ليبيا.

وتسبب الحرائق في التهام العشرات من أشجار النخيل بعدد من مزارع المواطنين على مدار اليومين الماضيين، فيما عملت فرق الإطفاء بصعوبة رغم ضعف الإمكانيات على إخمادها.

وقالت هيئة السلامة الوطنية في الكفرة إن فرق الإطفاء تواجه صعوبات في عملية إخماد الحرائق من بينها تعطل سيارات الإطفاء وعمل واحدة فقط، إضافة إلى صعوبة التزود بالمياه نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحيان.

الحرائق تلتهم مزارع النخيل في الكفرة

والتهمت الحرائق عدد من أشجار النخيل في بعض المزارع، إذ ذكرت هيئة السلامة الوطنية في الكفرة أن فرق الإطفاء أخمدت حريقا نشب في مزرعة بالنخيل للمواطن “عيسي بشير عبدالحميد”، لكن وفي أثناء إخماد الحريق تعطلت مضخة المياه الخاصة بالشاحنة، ولهذا رجعت الشاحنة إلى القسم.

وقالت: “يعتبر القسم لا توجد به شاحنة إطفاء عاملة هذا لإعلام السادة المواطنين”.

وأضافت: أن “بعد إصلاح العطل خرجت الشاحنة بالقسم للبلاغ الوارد عند الساعة 7:12 مساءً عن نشوب حريق في مزرعة المواطن “عبدالرحيم صالح العلواني” بالقرب من الجزيرة الخضراء، وبعد الوصول باشرت الفرقة بعمليه إخماد الحريق واستهلكت حوالي 32000 ألف لتر من المياه، واستغرق إخماد الحريق 7 ساعات”.

وتابعت هيئة السلامة الوطنية في الكفرة: “الفرقة العاملة بالقسم خرجت للبلاغ الوارد عند الساعة 1:03 مساءً عن نشوب حريق في مزرعة المواطن “أحمد عبدالكريم أحمد” بالقرب من مقر التضامن خلف محطة 66.. وبعد الوصول باشرت الفرقة بعمليه إخماد الحريق واستهلكت حوالي 6500 لتر من المياه.. استغرق إخماد الحريق ساعة ونصف”.

وقال الهيئة: “الصعوبات التي واجهت فرقه الإطفاء عدم وجود مياه بالمحطة إذ تمّ تزويد الشاحنة بالمياه من مطار الكفرة”.