الجيش الأمريكي يدمر محطة تحكم حوثية

دمر الجيش الأميركي، الخميس، محطة تحكم أرضية في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في البحر الأحمر، بحسب ما أكدتهُ القيادة المركزية الأميركية

ووفقًا للقيادة المركزية الأميركية، تمكنت قوات الجيش الأمريكي من تدمير وحدتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في البحر الأحمر، وفقًا للقيادة.

ويحتدم الصراع في البحر الأحمر بين جماعة الحوثي اليمنية والقوات الأمريكية، إذ أعلنت جماعة الحوثي أنها ستستهدف أي باخرة تجارية أو ناقلة نفطية داعمة للاحتلال، ستمر عبر مياه البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين أغرق الحوثي عدة سفن واستولو على أخرى في أكثر من 70 هجومًا، وهو ما أثر على سلاسل الإمدادات وأسعار النفط الخام بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

بدورها أعلنت جماعة الحوثي في مؤتمرٍ صحفي: عن قيام الولايات المتحدة وبريطانيا باستهداف اليمن بـ 300 غارة منذ بدء هجماتهما على البلاد في يناير الماضي، إذ أكدت جماعة الحوثي “وجود ما يرقب عن 300 غارة على أمريكية بريطانية على بلدنا: بحسب بيان المؤتمر.

وجاء في بيان مؤتمر جماعة الحوثي: “أمريكا هي من تعتدي علينا، ولا يمكن أن تفلت من العقاب، ولا يمكننا أبدا أن نسكت عن العدوان على بلادنا، وهو لن يؤثر على موقفنا تجاه غزة وفلسطين” بحسب المؤتمر.

كما جاء في نص بيان المؤتمر:”لقد وضعنا كل إمكاناته لنصرة غزة ولا يمكن أن يوقف عملياته حتى يتوقف العدوان (الإسرائيلي) وتفتح المنافذ (في إشارة لفتح المعابر ودخول المساعدات للقطاع الفلسطيني” بحسب المؤتمر