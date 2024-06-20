الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تسود حالة الاستقرار في درجات الحرارة معظم مناطق البلاد، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في المناطق الساحلية «30-35 مْ»، بينما ستتراوح درجات الحرارة على بقية المناطق ما بين «38-42 مْ» بحسب المركز.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وستتراوح درجات الحرارة مابين (32–38)مْ.

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق، وأن تترواح درجات الحرارة على أغلب المناطق مابين 29-34مْ.

ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، في حين ستترواح درجات الحرارة القصوى مابين (39–42)مْ.

ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (39–41)مْ، بحسب مركز الأرصاد الجوية.