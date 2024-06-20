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الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد

الأرصاد: أجواء معتدلة

20 يونيو، 2024 11:40 ص
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مركز الأرصاد الجوية
مركز الأرصاد الجوية

أخبار ليبيا 24

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تسود حالة الاستقرار في درجات الحرارة معظم مناطق البلاد، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في المناطق الساحلية «30-35 مْ»، بينما ستتراوح درجات الحرارة على بقية المناطق ما بين «38-42 مْ» بحسب المركز.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وستتراوح درجات الحرارة مابين (32–38)مْ.

مركز-الأرصاد-سند-الأحلافي-تاجوراء
مركز-الأرصاد-سند-الأحلافي-تاجوراء

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق، وأن تترواح درجات الحرارة على أغلب المناطق مابين 29-34مْ.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، في حين ستترواح درجات الحرارة القصوى مابين (39–42)مْ.

المركز الوطني للأرصاد الجوية
المركز الوطني للأرصاد الجوية

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (39–41)مْ، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

20 يونيو، 2024 11:40 ص
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