أكثر الموانئ كفاءة في العالم في عام 2023

أخبار ليبيا 24

موانئ الحاويات تعد شريان الحياة للتجارة العالمية، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية. عرضت مجموعة البنك الدولي قائمة بأكثر الموانئ كفاءة في العالم خلال العام الماضي 2024، من بينها ميناءين عربيين، قائلة إن

وقال المجموعة في تقرير مفصل لها، إنّه “لا أحد يعرف ما يخفيه المستقبل من تهديدات، لكننا نعلم أن موانئ الحاويات – وهي مراكز التجارة العالمية التي لا غنى عنها – يمكن أن تساهم في حماية التجارة العالمية من الاضطرابات غير المتوقعة”.

وأضافت مجموعة النبك الودلي: أن “موانئ الحاويات تُعد شريان الحياة للتجارة العالمية، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية.. يتم نقل أكثر من 80% من التجارة الدولية عبر الطرق البحرية، مع نقل نسبة كبيرة منها في حاويات”.

وتابعت: “موانئ الحاويات التي تتسم بالكفاءة تقلل التكلفة والوقت المرتبطين باستيراد وتصدير السلع والبضائع، ما يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة ويخفض أسعار الواردات.. وتؤدي الموانئ عالية الأداء إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصناعات المحلية، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات الدخل، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة”.

مؤشر أداء الموانئ

وقالت مجموعة البنك الدولي، إنّه منذ عام 2020، تقوم ومعلومات الأسواق الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية بنشر مؤشر أداء موانئ الحاويات لتقديم رؤى ثاقبة حول كفاءة موانئ الحاويات في جميع أنحاء العالم.

وأضافت، أنّه عن طريق قياس أداء أكثر من 400 ميناء عالمي وتصنيفها، يساعد هذا المؤشر أصحابَ المصلحة على تحديد نقاط القوة والضعف وفرص تحسينها، مشيرةً إلى أن هذا المؤشر يستخدم مجموعة من المؤشرات مثل الكفاءة التشغيلية، التي تقاس بالوقت الذي تستغرقه السفن في الرسو وسرعة مناولة البضائع.

وقال، كما أن المؤشر يُقيم جودة مرافق البنية التحتية في الموانئ، ومنها عمق الغاطس وطول الرصيف البحري وكفاءة أحواض رسو السفن.

الموانئ الأكثر كفاءة

وعرضت مجموعة النبك الدولي قائمة بأكثر الموانئ كفاءة في العالم، وهي كالتالي:

-ميناء يانغشان في الصين

-ميناء صلالة في عمان

-ميناء قرطاجنة في كولومبيا

-ميناء طنجة بالمغرب على البحر المتوسط

-ميناء تانجونغ بيليباس في ماليزيا