أغرب وأطرف عيدية.. قصص قراء “أخبار ليبيا 24” في عيد الفطر وعيد الأضحى

في كل عيد، ينتظر الأطفال والكبار بفارغ الصبر لحظة الحصول على العيدية، تلك النقود أو الهدايا التي تُقدَّم تعبيرًا عن المحبة والفرح. في استطلاع رأي أجرته “أخبار ليبيا 24“، شارك القراء قصصهم عن أغرب وأطرف العيديات التي حصلوا عليها في عيد الفطر أو عيد الأضحى. تنوعت الردود بين مواقف طريفة وأخرى مفاجئة، تعكس تنوع التجارب الشخصية وخصوصية اللحظات العائلية. دعونا نستعرض بعضاً من هذه القصص الفريدة.

تروي سارة، وهي شابة في العشرينات من عمرها، عن عيدية حصلت عليها من جدها عندما كانت طفلة. تقول سارة: “كان جدي رجلاً تقليدياً للغاية، ولم يكن على دراية بتغيرات العملة. في أحد أعياد الفطر، قدّم لي جدّي عيدية عبارة عن ورقة نقدية من فئة الخمسة دنانير، ولكنها كانت قديمة جداً، تعود لفترة الستينيات! احتفظت بها كتذكار أكثر من كونها عيدية يمكنني إنفاقها”.

عيدية معجزة

أما محمود، وهو رجل في الأربعينات، فلديه قصة لا تُنسى عن عيدية غريبة حصل عليها في عيد الأضحى. يقول محمود: “كان عمري عشرة سنوات عندما زرت عمي في إحدى المدن الليبية الصغيرة. في صباح العيد، بينما كنا ننتظر تناول الفطور، سمعنا صوت طائرة صغيرة تحلق فوق المنزل. وفجأة، أسقطت الطائرة مظروفًا صغيرًا أمام باب البيت. فتحنا المظروف لنجد فيه 50 دينارًا مع بطاقة تهنئة بعيد الأضحى. حتى اليوم، لا نعرف من كان صاحب الطائرة أو كيف عرف عنواننا، لكنها كانت عيدية لا تُنسى”.

عيدية من نوع آخر

حنان، وهي أم لثلاثة أطفال، تتذكر عيدية غير تقليدية حصلت عليها من والدها عندما كانت صغيرة. تقول حنان: “في أحد أعياد الفطر، أهداني والدي دجاجة صغيرة بدلاً من المال. كانت دجاجة حية، وكنت سعيدة بها للغاية. قضيت العيد ألعب معها، وأصبحت فيما بعد جزءاً من العائلة. كانت تلك الدجاجة بالنسبة لي أكثر من مجرد عيدية، كانت رفيقة طفولتي”.

عيدية النسيان

علي، وهو طالب جامعي، يروي قصة طريفة حدثت له عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. يقول علي: “في أحد أعياد الفطر، كان عمي يزورنا كالمعتاد. ولكنه نسي إحضار العيدية، وبعد إلحاح منا، قال إنه سيعود لاحقاً ليعطينا العيدية. مرّ اليوم ولم يعد عمي. في اليوم التالي، وجدنا صندوقاً كبيراً عند باب المنزل. فتحناه لنجد داخله أرانب صغيرة! كان عمي قد اشترى لنا الأرانب كعيدية لأنه لم يجد النقود في الوقت المناسب”.

عيدية الفقاعات

تروي فاطمة، وهي معلمة في إحدى المدارس، عن عيدية مميزة حصلت عليها في طفولتها. تقول فاطمة: “في أحد الأعياد، أعطاني جدي زجاجة صغيرة من محلول الفقاعات بدلاً من النقود. كانت تلك العيدية من أغرب وأطرف الهدايا التي حصلت عليها. قضيت العيد بأكمله وأنا أصنع فقاعات وألعب بها مع أبناء الجيران. تلك العيدية بقيت في ذاكرتي كرمز للفرح والبساطة”.

عيدية التقنية

أما ياسر، وهو مهندس برمجيات، فلديه قصة مع عيدية تكنولوجية. يقول ياسر: “في أحد أعياد الأضحى، عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، أعطاني خالي عيدية غير متوقعة. بدلاً من المال، أهداني قرصًا مرنًا (فلوبي ديسك) يحتوي على مجموعة من الألعاب الإلكترونية القديمة. كانت تلك العيدية بمثابة كنز بالنسبة لي، حيث كنت شغوفًا بالتكنولوجيا والألعاب. قضيت أسابيع أستمتع بتلك الألعاب التي كانت بسيطة لكنها ممتعة”.

عيدية من المستقبل

ختامًا، لدينا قصة أحمد، الذي حصل على عيدية من نوع آخر تماماً. يقول أحمد: “في عيد الفطر الماضي، كنت في زيارة لعائلتي في مدينة بنغازي. كنا نتناول الغداء عندما أعطاني جدي ظرفًا صغيرًا كعيدية. فتحت الظرف لأجد بطاقة مسبقة الدفع للشراء من الإنترنت بقيمة 100 دولار. كانت هذه العيدية مفاجأة كبيرة لي، واستخدمتها لشراء كتب وألعاب تعليمية لم أكن أستطيع الحصول عليها في ليبيا”.

تعكس هذه القصص تنوع التجارب والتقاليد العائلية في تقديم العيدية، حيث تختلف الأشكال والهدايا ولكن يبقى جوهر العيدية هو التعبير عن المحبة والمشاركة في فرحة العيد. تظل هذه الذكريات عالقة في أذهاننا، لتذكرنا دائماً بأهمية العيد وقيمته في جمع العائلة وتعزيز الروابط الإنسانية.