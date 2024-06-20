أطباء بلا حدود: مصرع 3 بينهم متطوع في قصف على مستشفى النو بأم درمان

أخبار ليبيا 24

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات جراء تعرض مستشفى النو الذي تدعمه في أم درمان للقصف يوم الأربعاء وسط قصف عنيف في محيط المدينة.

وأضافت المنظمة، على منصة (إكس) أن قتلى القصف من بينهم متطوع محلي، مشيرةً إلى أنّه جرى إدخال ما لا يقل عن 27 جريحًا إلى غرفة الطوارئ في إثر الغارة.

ولفتت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتأثر فيها مستشفى النو بالعنف العشوائي. وذكّرت المنظمة بأنّه في أكتوبر الماضي، أصابت قذيفة قسم الطوارئ بالمستشفى، ما أدى إلى مقتل اثنين من المرافقين للمرضى، وإصابة خمسة أشخاص آخرين.

مستشفى النو هو أكبر مستشفى عام عامل في أم درمان مجهز للتعامل مع تدفق حالات جرحى الحرب، ويستقبل يوميًا عددًا كبيرًا من الحالات الطبية الطارئة وجرحى الحرب.

أطباء بلا حدود: يجب وقف الحرب

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أن الفريق الطبي في مستشفى النو استجاب لحادثتي إصابات جماعية في أسبوع واحد بين 31 مايو و6 يونيو، وكانت الحادثة الأخيرة مروعة حيث وصل 65 جريحًا في نفس الوقت، توفي 10 منهم.

وقال المنظمة: “ينبغي أن تكون الهجمات على مرافق الرعاية الصحية أمرًا غير وارد، لكننا نشهده بشكل متكرر في السودان.. هذا يجب أن يتوقف الآن!”.

وأشارت المنظمة، إلى أنّه وبعد أكثر من عام على الحرب في السودان التي أجبرت مئات آلاف الأشخاص على الفرار عبر الحدود إلى جنوب السودان، ما زال اللاجئون والمجتمعات المضيفة يعيشون أوضاعًا مزرية.

وقالت: “لا تتوفر إلا كمية محدودة من الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي والرعاية الطبية للمقيمين في المخيمات، حيث بدأ سوء التغذية في الانتشار”.

ونظرًا للاحتياجات التي تفوق قدرات الاستجابة بكثير، دعت أطباء بلا حدود الجهات المانحة الدولية بشكل عاجل إلى تخصيص التمويل اللازم لتلبية احتياجات العائدين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في جنوب السودان.