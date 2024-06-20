أسعار النفط تستقر قُرب أعلى مستوياتها في 7 أسابيع

لاتزال أسعار النفط الخام تحوم قُرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وسط تقييم الخُبراء للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومستقبل الطلب على الخام، إذ أظهرت بيانات حديثة تراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي.

وفي جلسة تعاملات اليوم الخميس، ارتفع خام برنت بمقدار 6 سنتات مسجلاً 85.13 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأمريكي بشكل ملحوظ بواقع 15 سنتًا مسجلاً 81.42 دولار للبرميل.

وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

بدوره أكد معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب المعهد.

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء.