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أسعار النفط تستقر قُرب أعلى مستوياتها في 7 أسابيع

أسعار النفط الخام.. ومستقبل الطاقة

20 يونيو، 2024 10:28 ص
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

 

لاتزال أسعار النفط الخام تحوم قُرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وسط تقييم الخُبراء للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومستقبل الطلب على الخام، إذ أظهرت بيانات حديثة تراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي.

وفي جلسة تعاملات اليوم الخميس، ارتفع خام برنت بمقدار 6 سنتات مسجلاً 85.13 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأمريكي بشكل ملحوظ بواقع 15 سنتًا مسجلاً 81.42 دولار للبرميل.

وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفاض المخزونات الأمريكية ينعش أسعار النفط

بدوره أكد معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب المعهد.

على وقع التوترات الجيوسياسية…أسعار النفط تتكبد الخسائر

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء.

20 يونيو، 2024 10:28 ص
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