أزمة الاقتصاد وغلاء المعيشة في ليبيا.. تحليل آراء قراء “أخبار ليبيا 24” حول الأسباب والتداعيات

تشهد ليبيا منذ سنوات أزمة اقتصادية خانقة أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تضاعفت الأسعار وأصبح الحصول على الأساسيات يشكل تحدياً حقيقياً.

هذه الأزمة تعزى إلى مجموعة من العوامل المتشابكة والمتداخلة، التي جعلت من الصعب تحديد سبب واحد رئيسي. في هذا المقال، سنتناول أبرز الأسباب التي تم تداولها في استطلاع الرأي الذي أجرته “أخبار ليبيا 24“، مع تحليل معمق لكل منها.

يشير بعض المشاركين في الاستطلاع إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلاد.

يتهم هؤلاء الجماعة بالتسبب في الفوضى السياسية والأمنية التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي. يرى هؤلاء أن الإخوان المسلمين قد استغلوا الفوضى لتمكين أنفسهم من مراكز السلطة، مما أدى إلى تعميق الانقسامات وزيادة الفساد. هذه الفوضى السياسية تسببت في تدمير الاقتصاد المحلي حيث تأثرت القطاعات الرئيسية مثل النفط، الذي يعد المصدر الأساسي للدخل القومي.

جانب آخر من الاستطلاع يشير إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يتحملان المسؤولية بسبب فرض ضريبة على النقد الأجنبي. هذه الضريبة، التي تم تطبيقها في محاولة للحد من التضخم ولتعزيز قيمة الدينار الليبي، كان لها تأثيرات عكسية. يرى البعض أن هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل كبير، مما فاقم من غلاء المعيشة. كما أن السياسات النقدية والمالية التي انتهجها المصرف المركزي تحت إدارة الصديق الكبير لم تكن فعالة بما يكفي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل زادت من حدة الأزمة بسبب قلة التنسيق مع السلطات التنفيذية الأخرى.

وجهة نظر ثالثة تحمل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكبرى عن الأزمة الاقتصادية، مبررة ذلك بسيطرة الميليشيات المسلحة على منافذ ومؤسسات الدولة. يتهم هؤلاء الدبيبة بعدم القدرة على فرض سيادة القانون والنظام في مواجهة نفوذ هذه الميليشيات، مما أدى إلى تعطيل حركة الاقتصاد وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق. سيطرة الميليشيات على الموانئ، الطرق الرئيسية، والمعابر الحدودية أثرت سلباً على التجارة وحركة البضائع، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية ورفع من تكلفة المعيشة.

من الواضح أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست نتيجة لعامل واحد بل لمجموعة من العوامل المتشابكة. فالفوضى السياسية والأمنية التي أحدثتها الصراعات بين الفصائل المختلفة، والانقسامات الداخلية، إلى جانب السياسات الاقتصادية غير الفعالة، كلها ساهمت في تعقيد الوضع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى أن الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل جعل الاقتصاد الليبي هشاً أمام التقلبات العالمية في أسعار النفط.

دور الفساد وسوء الإدارة

لا يمكن تجاهل دور الفساد وسوء الإدارة في تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا. يشير العديد من الخبراء إلى أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يعوق أي جهود للإصلاح الاقتصادي. حيث يتم تحويل الموارد الاقتصادية لخدمة مصالح شخصية وفئوية، بدلاً من استخدامها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

في النهاية، يمكن القول أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا هي نتاج لعوامل متعددة ومعقدة. تحميل المسؤولية لجماعة واحدة أو شخص واحد قد يكون تبسيطاً مفرطاً للأزمة. الفوضى السياسية، السياسات الاقتصادية غير الفعالة، السيطرة المسلحة على موارد الدولة، والفساد كلها عوامل تساهم في الوضع الحالي. لمعالجة هذه الأزمة، يجب أن تكون هناك جهود متضافرة تشمل الإصلاح السياسي، تعزيز سيادة القانون، تحسين الإدارة الاقتصادية، ومكافحة الفساد. بدون هذه الإجراءات، ستظل ليبيا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة تؤثر على حياة جميع مواطنيها.