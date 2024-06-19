ولاية كانسس الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد شركة “فايزر”

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بين الفينة والأخرى يدور الكلام حول مخاطر لقاحات كوفيد – 19، وهذه المرة الادعاءات تطال لقاح (فايزر) إذ رفعت ولاية كانسس الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة (فايزر)، متهمة إياها بتضليل الجمهور، وعد الإفصاح عن مخاطر اللقاح، والكذب حول فعاليته لمكافحة وباء كورونا.

اتهامات خطيرة تطال شركة فايزر

وفي دعوى قضائية رفعت في محكمة مقاطعة توماس، قالت الولاية إن التصريحات الكاذبة المزعومة لشركة الأدوية (فايزر) التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تنتهك قانون حماية المستهلك في ولاية كانساس، وعليه تسعى الولاية للحصول على تعويضات مالية غير محددة.

وقال المدعي العام بولاية كانساس، كريس كوباتش، في بيان “أدلت شركة فايزر بتصريحات مضللة متعددة لخداع الجمهور بشأن لقاحها في وقت كان الأمريكيون بحاجة إلى الحقيقة”.

وبحسب إدعائها فإن شركة فايزر بعد أن طرحت لقاحها في الأسواق العالمية، أوائل العام 2021 عملت على إخفاء، أدلة قاطعة تفيد بأن فايزر له مضاعفات على درجة من الخطورة على النساء الحوامل، واحتماليات الإجهاض، فضلاً عن الالتهاب في القلب وحوله.

ورداً على هذه الاتهامات التي سبب في فضيحة كبرى للشركة، أصدرت شركة (فايزر) بيان ينكر إدعاءات المحكمة قائلة إن “التصريحات التي قدمتها شركة فايزر بشأن لقاحها ضد كوفيد-19 كانت دقيقة ومبنية على أساس علمي”، مضيفة أنها تعتقد أن الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة، ولا تستند على أدلة قوية.

ورفع المدعي العام في تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية مماثلة ضد شركة «فايزر» العام الماضي، ولا تزال معلقة. كما وصفت شركة (فايزر) هذه القضية بأنها لا أساس لها.