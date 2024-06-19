وزير الصحة في تشاد: مقتل 9 على الأقل في انفجارات مستودع الذخيرة

أخبار ليبيا 24

قال وزير الصحة في تشاد عبد المجيد عبد الرحيم، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 46 آخرين في انفجارات ناجمة عن حريق في مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة التشادية، ليل الثلاثاء.

وقال عبد الرحيم، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى قد يرتفع لأن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

وأضاءت الانفجارات السماء ليلا فوق القاعدة العسكرية القريبة من المطار الدولي الرئيسي في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا وجنوب ليبيا، وتسببت في سقوط شظايا على المنازل المجاورة.

وصباح اليوم الأربعاء، زار الرئيس محمد إدريس ديبي، الموقع الذي تناثرت فيه السيارات المحطمة والمعادن الملتوية على الأرض حول حفرة.

رئيس تشاد يأمر بالتحقيق

وأمر الرئيس التشادي بإجراء تحقيق لمعرفة الأسباب والمسؤوليات المتعلقة بحادث انفجار المخزن في معسكر الاحتياطي الإستراتيجي للجيش بالعاصمة إنجمينا.

وتسبب الانفجار في تأجيل رحلة الخطوط الجوية التركية من نجامينا. وتمكنت كاميرا هاتف محمول من تسجيل لحظة تطاير الذخيرة والانفجارات.

وأدى هذا الحادث، الذي أرعب سكان العاصمة لنحو 40 دقيقة تقريبا، إلى إعادة طرح المطلب القديم بنقل معسكرات الجيش وإخراجها من العاصمة.

وقام ديبي بتعزية أهالي الضحايا جراء الحادث، دون الإعلان عن عدد القتلى والجرحى.

وأبلغ عدد من سكان العاصمة عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين وتضرر المنازل من الصواريخ التي انطلقت من المعسكر، بينما أظهرت صور من داخل المعسكر في منطقة كوجي شمالي العاصمة مقتل عدد من الجنود واحتراق مركبات عسكرية.