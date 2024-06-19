ناقلة مليونية ترسو في ميناء الحريقة متجهة لإيطاليا

أخبار ليبيا 24

استقبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق الناقلة المليونية وقال مصدر مسؤول بالميناء لوكالة أخبار ليبيا 24 والتابع لشركة الخليج العربي للنفط رست اليوم الأربعاء على رصيف الميناء الناقلة النفطية (دلتا سبيرت) لشحن مليون برميل من النفط الخام متجهة لإيطاليا.

الناقلة المليونية الرابعة لشهر يونيو

وأوضح المصدر أن الناقلة قادمة من إسبانيا وتحمل علم ليبيريا وهي الناقلة المليونية الرابعة خلال شهر يونيو الجاري، وأضاف أن الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 204 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

ورست الأسبوع الماضي، ناقلة نفطية على رصيف الميناء قادمة من اليونان ومتجهة إلى الصين محمّلة بمليون برميل من النفط الخام، وهي الناقلة الثالثة لهذا الشهر، إذ رست أول ناقلة بميناء الحريقة هذا الشهر يوم 01 يونيو، فيما رست الثانية يوم 08 يونيو، وكلاهما شحنتا 02 مليون برميل مليون منها كان في طريقه إلى الصين.

إجمالي صادرات النفط للنصف الأول لشهر يونيو

وبهذا يكون إجمالي الصادرات عبر ميناء الحريقة النفطي إلى 04 ملايين برميل في النصف الأول من شهر يونيو.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل على زيادة إنتاج هذا الشهر بعد أن تراجعت الصادرات إلى 04 ملايين برميل خلال شهر مايو الماضي، وذلك لأول مرة منذ عدة شهور. ويبلغ معدل صادرات الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط ما بين 5 ملايين و6 ملايين برميل شهريًا.