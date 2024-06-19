مندوبة بريطانيا لمجلس الأمن “يجب دعم ليبيا لاستكمال الانتخابات البلدية”

أخبار ليبيا 24

خلال كلمتها أثناء اجتماع مجلس الأمن للاستماع لإحاطة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري، دعت مندوبة المملكة المتحدة الأمريكية (باربرا ودورد) على دعم ليبيا لإكمال انتخابات المجالس البلدية، التي عزمت المفوضية العليا للانتخابات لإجرائها في عدد 60 بلدية على مستوى البلاد.

بريطانيا ترحب بانتخابات المجالس البلدية

وقالت (باربرا) في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا “ترحب المملكة المتحدة بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 9 يونيو عن فتح مراكز تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية في 60 بلدية. ونحث قادة ليبيا على توفير الدعم المطلوب من خلال التعاون والتمويل للمفوضية لتمكين تنظيم هذه الانتخابات بنجاح والسماح لليبيين بممارسة حقوقهم الديمقراطية”.

وحذرت المندوبة البريطانية من تنامي الأزمة الإنسانية في بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا جراء استمرار تدفق اللاجئين السودانيين بسبب الحرب في بلادهم، وكذلك استمرار إغلاق الفضاء المدني في ليبيا.

وأشارت باربرا أن بلادها تشعر بقلق إزاء تنامي الأزمة الإنسانية في الكفرة، متوقعة تزايد أعداد “اللاجئين الذين يفرون من الحرب الوحشية في السودان”.

ولفتت إلى أن هناك تقارير بشأن سوء تغذية للأطفال وانعدام المرافق الطبية وهي أيضًا مصدر قلق بشكل خاص، داعية السلطات الليبية إلى إيلاء أولوية إلى الاحتياجات الإنسانية الملحة وتيسير إمكانية الوصول أمام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وأشارت كذلك إلى أن فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية ما زال يصف حظر الأسلحة على ليبيا بأنه “غير فعال بالمطلق لأن الدول الأعضاء في المجلس تقدم الدعم العسكري لأطراف النزاع وتسيطر على سلاسل الإمداد وتتجاهل التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن”.