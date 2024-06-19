معدل البطالة في ليبيا يسجل تراجعًا ملحوظًا

رغم تعدد الأسباب التي تؤثر على سوق التوظيف في ليبيا، وغياب رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل في ليبيا، ورتقِ الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم.. إلا أن معدلات البطالة في ليبيا أظهرت تحسنًا طفيفًا على مدار أربعة سنوات.

إحصائيةٌ جديدة نشرها موقع (Statista) الألماني، المتخصص في بيانات السوق والمستهلكين، أكد فيها انخفاض معدلات البطالة في ليبيا من العام 2020 وحتى نهاية العام الماضي 2023.

موقع (Statista) الألماني قال إن معدل البطالة في العام 2020 سجل 19.7 بالمئة، بينما سجل معدل البطالة في العام الذي يليه 2021 سجل 19.71 بالمئة مرتفعًا بشكل ملموس عن العام السابق.

بينما سجل معدل البطالة في العام 2022 انخفاضًا ملحوظ عن العام 2021 مسجلاً 19.3 بالمئة، أما في العام 2023، تراجع معدل البطالة في ليبيا إلى مستوى 18.52 بالمئة، وفقَ إحصائية موقع (Statista) الألماني، المتخصص في بيانات السوق والمستهلكين.

بدورها.. كشفت إحصائية سابقة لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة منتهية الولاية، أن عدد الباحثين عن العمل 340.9 ألف باحثِ وباحثة، 44 بالمئة منهم ذكور و56% منهم إناث، وفقَ الوزارة.

على مدار 4 أعوام.. انخفاض معدل البطالة في ليبيا بشكل طفيف:

– 2023: 18.52%

‏- 2022: 19.3‎%‎

‏- 2021: 19.71‎%‎

‏- 2020: 19.7‎%‎

المصدر: Statista