مصرع 11 مهاجراً وفقدان العشرات في غرق قاربَين بالبحر المتوسط

يشهد البحر الأبيض المتوسط باستمرار مآسي هجرة غير نظامية، حيث لقي 11 مهاجراً حتفهم في حادثتين منفصلتين، بينما فُقد العشرات، وفقاً لمنظمة إنقاذ غير حكومية ووسائل إعلام إيطالية.

وذكرت منظمة “ريسكيوشيب” الألمانية أن سفينتها “نادير” أنقذت 51 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين والهاربين كانوا على متن قارب خشبي ممتلئ بالمياه بين سواحل ليبيا وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأوضحت المنظمة أن القارب كان يحمل أيضاً جثث عشرة مهاجرين، في طابقه السفلي.

وأشارت “ريسكيوشيب” إلى أن “فريقنا تمكن من إجلاء 51 شخصاً، اثنان منهم كانا فاقدَي الوعي. واضطررنا إلى إخراجهم مستعينين بفأس”، وأكدت أن الشخصين يتلقيان العلاج الطبي حالياً قبل إجلائهما بشكل عاجل. ولم تحدد المنظمة مكان وزمان عملية الإنقاذ بدقة، ولكن بيانات خدمة التتبع “مارين ترافيك” أشارت إلى أن السفينة “نادير” كانت قبالة ميناء صفاقس في تونس.

في حادثة منفصلة، أعلن خفر السواحل الإيطالي عن إنقاذ 12 شخصاً من مركب شراعي غرق قبالة سواحل كالابريا الجنوبية، بالقرب من الحدود البحرية الإيطالية اليونانية، حيث توفي أحد المهاجرين أثناء عملية الإنقاذ. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن حوالي خمسين مهاجراً ما زالوا مفقودين.

وبحسب خفر السواحل، انطلق المركب الشراعي على الأرجح من تركيا. وقام سياح فرنسيون في البحر بإطلاق الإنذار واستقبال بعض الناجين على متن قاربهم، قبل نقلهم إلى سفينة تجارية ثم إلى قارب تابع لخفر السواحل الإيطالي في ميناء روتشيلا ينيكا. ولا تزال عمليات البحث جارية باستخدام إمكانيات بحرية وجوية، بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

في هذا السياق، صرحت مديرة المنظمة الدولية للهجرة بقلقها العميق من ارتفاع وفيات المهاجرين في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط تعد أخطر مسار لعبور المهاجرين في العالم. ووفقاً لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، فقد فُقد حوالي 3050 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2411 مهاجراً في العام الذي سبقه. ومنذ عام 2014، سجلت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في هذه المنطقة.

ويرى الخبراء أن الزيادة المستمرة في أعداد المهاجرين الذين يلقون حتفهم خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط تأتي نتيجة للصراعات المستمرة والفقر المدقع في دول المصدر، بالإضافة إلى الإجراءات المشددة التي تتخذها الدول الأوروبية لمنع الهجرة غير النظامية. وتؤكد منظمات حقوقية على أن سياسات الهجرة الأوروبية الصارمة تسهم في زيادة أعداد الوفيات بين المهاجرين، داعية إلى اعتماد مقاربات إنسانية أكثر لتوفير طرق آمنة وقانونية للمهاجرين.

ومع استمرار التدفق الهائل للمهاجرين نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، تظل الجهود الدولية الرامية إلى معالجة أسباب الهجرة غير النظامية والتعامل مع نتائجها موضع جدل ونقاش واسع. ويؤكد محللون أن تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية ودول المصدر، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في دول المصدر، يمكن أن يكون جزءاً من الحلول الممكنة للحد من هذه المآسي الإنسانية المتكررة.