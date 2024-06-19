محليًا… إنتاج النفط الخام ينتعش ويسجل 1.530 مليون برميل

سجلت معدلات إنتاج النفط والغاز خلال الـ24 ساعة الماضية، انتعاشة طفيفة مقارنة بيوم أمس، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقع فيسبوك.

المؤسسة كشفت أن إنتاج النفط الخام بلغ 1.246 مليون برميل يوميًا، في حين سجل معدل إنتاج المكثفات 53.499 برميل يوميًا.

أما معدلات إنتاج الغاز الطبيعي فقد حققت 231.051 برميل مكافئ يوميًا؛ ليبلغ حجم إنتاج النفط والمكثفات والغاز معًا 1.530 مليون برميل يوميًا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

كشفَ موقع الطاقة الإيطالي، عن عودة ليبيا إلى مركزها السابق كأكبر مورد نفطي إلى إيطاليا، بحسبِ ما نقلته المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحَ موقع الطاقة الإيطالي أنَ ليبيا تمكنت من زيادةِ إنتاجها النفطي وعادت لمركزها كأكبر مورد لإيطاليا؛ وذلك بعد توقفٍ دام 10 سنوات، وفقَ منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك.

وحلّتْ ليبيا في المرتبة الثانية من حيث معدلات إنتاج النفط في أفريقيا، إذ حققت معدلات الإنتاج خلال أبريل الماضي زيادةً ملحوظة، وفقَ ما أكده موقع بيزنس إنسايدر أفريقيا.

وبحسب التقرير الذي استند على معلوماتٍ من منظمة أوبك، فإن معظم الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة أوبك، شهدت انخفاضًا في كمية النفط المنتجة باستثناء ليبيا والجزائر والكونغو، لتأتي ليبيا ثانيةً بعد نيجيريا التي سجلت أعلى إنتاج للنفط في أفريقيا.

وفي مارس الماضي… سجلت ليبيا أكبر زيادة في إنتاجها للنفط على المستوى الشهري في قارة أفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج للخام في القارة السمراء.