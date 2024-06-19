ليبيا في المرتبة الـ 3 في دول المغرب العربي من حيث نسبة التضخم لـ 2024

في خضم المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، وحالة الجمود السياسي في ليبيا، وغياب السياسة النقدية والمالية، وتدني قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.. يتأرجحُ معدل التضخم في ليبيا -الذي بات رهينة الاستقرار السياسي- بين ارتفاعٍ وهبوط.

ولكن ماذا يعني التضخم؟

بساطة؛ التضخم هو أن كمية النقود التي معك، لن تشتري لك اليوم بنفس السعر الذي اشتريته أمس، ومع مرور الوقت تتلاشي القدرة الشرائية، وهو ما بات واضحًا جليًا غير قابل للتهميش أو التغاضي في أسعار سلة الغذاء للمواطنين الليبي.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، جاءت ليبيا في المرتبة الثالثة في دول المغرب العربي من حيث نسبة التضخم المتوقعة للعام الحالي (2024)

وبحسب صندوق النقد الدولي تربعت الجزائر على المرتبة الأولى مغربيًا بنسبة تضخم بلغت 7.6 بالمئة، تليها تونس بنسبة تضخم بلغت 7.4 بالمئة، وفي المرتبة الثالثة ليبيا بنسبة تضخم بلغت 4.6 بالمئة، وحلت موريتانيا الرابعة بنسبة تضخم متوقعة عند 2.8 بالمئة، أما في المرتبة الأخيرة جاء المغرب بنسبة تضخم متوقعة عند 2.2 بالمئة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وفيما يلي البيانات بالأرقام:

ليبيا في المرتبة الـ 3 في دول المغرب العربي من حيث نسبة التضخم لـ2024

-الجزائر: 7.6‎%‎

-تونس: 7.4‎%‎

-ليبيا: 4.6‎%‎

-موريتانيا: 2.8‎%‎

-المغرب: 2.2‎%‎