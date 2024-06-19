قتلى وجرحى بانفجارات في مستودع ذخيرة للجيش في تشاد

شهدت عاصمة تشاد نجامينا مساء الثلاثاء سلسلة من الانفجارات القوية ناتجة عن حريق اندلع في مستودع ذخيرة تابع للجيش التشادي. وقد أدى الحادث إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين وفقًا لما أعلنه الرئيس التشادي.

وقال وزير خارجية تشاد عبد الرحمن غلام الله إن الحريق الذي اندلع في مستودع الذخيرة أدى إلى سلسلة من الانفجارات، وأفاد شهود عيان بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر. وأوضح أحد سكان حي قريب من المستودع أنه رأى ثلاثة مصابين في الشارع، وقد تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى على دراجات نارية.

تأثيرات الحادث

ونشرت وسائل الإعلام صورًا لقذائف مدفعية فارغة سقطت على منازل في المناطق المجاورة. وأفاد أحد السكان أن جاره، وهو صاحب متجر، لقي مصرعه بعد أن أصابته قذيفة.

شهادات السكان

وصرح مواطن يدعى مصطفى أدوم محمد لوكالة رويترز عبر الهاتف: “الانفجارات القوية أيقظتنا… كان منزلنا يهتز وكأن أحدا يطلق النار علينا. ثم رأينا حريقا كبيرا في معسكر الجيش ودخانا وأشياء تنفجر في الهواء… كنا نرى نيران المدفعية فوقنا”.

الأضرار والضحايا

ورأى شهود من رويترز ألسنة لهب وسمعوا دوي انفجارات لمدة ساعة تقريبا، وأشاروا إلى أن الدخان انتشر في أنحاء المدينة. وقد اندلع الحريق على بعد بضعة كيلومترات فقط من المطار الدولي الرئيسي في تشاد، والذي أكدت السلطات أنه لم يتأثر.

تصريح السلطات

أكد المتحدث باسم الحكومة ووزير الخارجية التشادية، كولام الله عبد الرحمن، أن الحريق اندلع في مستودع ذخيرة عسكري شمال العاصمة في حي جودجي. ودعا السكان إلى التزام الهدوء، مضيفًا أن السلطات تعمل على السيطرة على الوضع وضمان سلامة المواطنين.

وتشهد العاصمة نجامينا الآن جهوداً مكثفة من قبل السلطات التشادية للسيطرة على الوضع والتحقيق في أسباب الحريق والانفجارات التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي. تتواصل الجهود لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً ولحماية المدنيين والممتلكات العامة.