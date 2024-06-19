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شركة ديل تقدم خدمات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ثورة الذكاء الاصطناعي

19 يونيو، 2024 3:39 م
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أخبار ليبيا 24

تُنظم شركة (ديل) العالمية للتكنولوجيا  مؤتمر (ديل تكنولوجيز وورلد) الذي يناقش آخر أعمال الشركة وما تقدمه من عروض تقنية وتكنولوجية حديثة، وذلك بعقد ندوات متنوعة المواضيع أبرزها التطور السريع للذكاء الاصطناعي ومساهمة الشركة في هذا المجال واستغلاله لتقديم أفضل الخدمات للمستخدم.

مبادرات الذكاء الاصطناعي في شركة ديل

وفي إحدى الندوات أوضع الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي بالشركة (جيف بودرو) أكد أن فريقه يعمل على قيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة. وأوضح أن هذا التحول كان بمثابة خطوة استراتيجية للتأكيد على تفاني شركته في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره نقطة انعطاف محورية في مجال التكنولوجيا. ويشمل دوره تحديد وتحسين استراتيجية الذكاء الاصطناعي وإنشاء سياسات الحوكمة، والاستفادة من البيانات الداخلية من أجل الابتكار.

وقال بودرو: “إن استراتيجية (ديل) للذكاء الاصطناعي تتمثل في تسريع اعتماد تلك التقنية؛ لأنها يمكن أن تعزز التقدم البشري بطرق مثيرة”. وسلط الضوء على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، باعتبارهما المستفيدين الرئيسيين من تطورات الذكاء الاصطناعي.

وعن استراتيجية (ديل) لتضمين الذكاء الاصطناعي في خدماتها أوضح بودرو أن – دمج الذكاء الاصطناعي في عروض (ديل) لجعلها أكثر ذكاءً للعملاء.

– توفير بنية تحتية عالمية المستوى، بدءاً من أجهزة العميل ووصولاً إلى مراكز البيانات، مما يمكّن العملاء والشركاء من نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بفعالية.

– استخدام الذكاء الاصطناعي داخلياً لتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة (ديل) وتجارب العملاء.

– التعاون مع نظام بيئي مفتوح من الشركاء، لدعم الابتكار السريع الذي يحدث عبر مشهد الذكاء الاصطناعي.

ونوَّه أيضاً إلى أن هذا النهج الشامل يهدف إلى تبسيط اعتماد الذكاء الاصطناعي، مما يجعله متاحاً وعملياً للشركات من جميع الأحجام.

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19 يونيو، 2024 3:39 م
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