درجة الحرارة العالية تسبب في نشوب حرائق بمزارع الكفرة

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فصل الصيف موسم اشتعال الحرائق على مستوى البلاد، إذ تعرضت العديد من المساحات الخضراء للحرائق التي التهمت ألسنتها الأشجار المثمرة، وآخرها اشتعال حريق كبير في ثلاثة مزارع بالكفرة، على إثرها هلكت 70% من أشجار النخيل بهذه المزارع.

الحرائق تقضي على أشجار النخيل

وبحسب تصريحات صحفية لمسؤول في هيئة السلامة الوطنية، أن ثاني أيام عيد الأضحى شهد نشوب حرائق كبيرة في مدينة الكفرة بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد، وعملت فرق الإطفاء والأهالي على إطفاء الحرائق واحتواء الوضع، وتحجيم انتشار الحريق لبقية المزارع.

وأوضح المسؤول أن “الحرائق دمرت ثلاث مزارع للنخيل وأتلفت 70% من المحصول مضيفاً أن الحريق الأول اندلع في وقت متأخر من ليلة الأحد في مزرعة بالقرب من مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وخلف محطة البنزين رقم 66، مبيناً أن جهود الإخماد استهلكت آلاف اللترات من المياه التي جلبتها شاحنة الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية فرع الكفرة بعد تعبئتها من مطار المدينة بسبب نقص المياه في محطة المياه الرئيسية”.

واندلع الحريق الثاني صباح الإثنين، في مزرعة أخرى، ولذات السبب، إذ أن درجات الحرارة بالجنوب الليبي تفوق الأربعين درجة، ولكن الكارثة كانت بنشوب الحريق الثالث الذي وصفه المسئولين بالمنطقة، بأنه كارثي، والأكبر من نوعه، لأنه نشب بمنطقة نائية، وبعيدة عن مصادر المياه، مما أدى إلى صعوبة في إخمادها وتقليل الضرر.

وتسببت الحرائق لهذا الموسم بإلحاق الضرر، لآلاف الأشجار النخيل هذا الصيف، مما سيؤثر سلبًا على البيئة والإنتاج الزراعي المحلي.