خوري تستعد لتقديم إحاطتها لمجلس الأمن اليوم حول ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقت القائمة بأعمال البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا وتباحثا حول الملف الليبي وكيفية المضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا، فالوقت الذي يترقب فيه الليبيين تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن عصر اليوم.

خوري تلتقي الأطراف الدولية الفاعلة في الملف الليبي

واتفق الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بالأمس على أهمية الدعم الدولي لضمان استقرار ليبيا وازدهارها، بحسب منشور خوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إكس).

ومن المقرر أن تقدم خوري أولى إحاطتها حول الوضع في ليبيا وآخر المستجدات في الملف السياسي المتأزم، أمام مجلس الأمن الذي سيستمع لتقريرها المفصل حول جولتها التي التقت فيها الفترة السابقة بكافة الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في البلاد.

ونوهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأن الإحاطة ستكون اليوم الأربعاء على تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت طرابلس، ومن المقرر أن تتناول خوري فيها نتائج لقاءاتها في ليبيا، إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، والأهداف التي ستعمل عليها البعثة خلال الفترة المقبلة، والتي من ضمنها تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتقريب الفجوة؛ للوصول إلى الانتخابات الليبية المؤجلة.

وسيناقش المجلس تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا خلفا لباتيلي الذي قدم استقالته، على الرغم من أن الخلافات السياسية بين الأعضاء قد تعقد تلك العملية، لاسيما أن آخر مبعوث أممي لم يرضى على عمله العديد من الأطراف السياسية واعتبروه أنه لم بقدم حلول واقعية للملف الليبي.

والأسبوع الماضي جددت خوري تأكيد “عزم البعثة مساعدة الليبيين في إطلاق عملية شاملة لإنهاء الجمود السياسي، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين”.