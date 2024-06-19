خوري تؤكد في إحاطتها على رغبة الليبيين للوصول إلى الانتخابات

أخبار ليبيا 24

خلال إحاطتها التي قدمتها منذ قليل أمام مجلس الأمن، أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن الليبيين الذين التقتهم خلال المشاورات التي عقدتها خلال الأيام الماضية عبروا عن الحاجة إلى التوصل لاتفاق سياسي من أجل تنظيم الانتخابات واستعادة شرعية المؤسسات الوطنية.

أبرز ما جاء في إحاطة خوري

وقالت خوري إن “منذ تولي منصب المسؤولة ونائب الممثل الخاص للشؤون السياسية بدأت المشاورات للاستماع إلى شواغل وأولويات الشعب الليبي بما في ذلك آراؤهم بشأن عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية، حتى هذا التاريخ عقدت اجتماعات في شرق وغرب ليبيا التقيت مسؤولين سياسيين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني، ومجموعات نسوية وقادة عسكريين وتواصلت مع الممثلين عن المكونات الثقافية وشخصيات من المجتمع الدبلوماسي”.

وأكدت خوري أنها ستستمر في مواصلة عملها وتقديم كافة الدعم اللازم لليبيين، والحرص على إكمال المهمة التي جاءت من أجلها، وتحقيق مهمة البعثة الأممية، وأوضحت خوري أن الليبيين لديهم كامل الرغبة بحل الأزمة السياسية والوصول ببلادهم إلى بر الأمان والاستقرار بعيداً عن الانقسامات السياسية “بشكل أساسي عبَّر المواطنون عن حاجتهم إلى اتفاق سياسي ويجري تنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية وذلك لاستعادة الشرعية للمؤسسات”. وأضافت “شارك الليبيون أفكارهم بشأن كيف يجب أن تكون أو تبدو عليه العملية السياسية الليبية المستقبلية بما في ذلك دور المؤسسات الخمسة الرئيسية”.

ونوهت بأن “البعض أشار إلى ضرورة تضمين تفاصيل كافية وآليات إنفاذ في أي اتفاق مستقبلي وذلك لضمان امتثال الأطراف لشروطها”. كما “أكد البعض على رسم خارطة طريق وتشكيل حكومة انتقالية والبعض الآخر ركز على مسألة الاقتصاد والتصدي إلى محركات النزاع والهياكل الأمنية والحوكمة في ليبيا”.