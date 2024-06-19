حقائق جديدة حول قطع الكأس الإنجليزي المسروقة

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فضيحة سرقة قطعتين من كأس الدوري الإنجليزي، تهز الوسط الرياضي الأوروبي، بعد أن كشفت جريدة (ذا صن) معلومات جديدة حول حقيقة سرقة قطعتين من الكأس في بلجيكا.

حقائق صادمة حول سرقة قطع الكأس

وكشفت الجريدة البريطانية في تقريرها أن كأس مسابقة الدوري الإنجليزي، جرت سرقة جزأين منها على يد بعض اللصوص قبل عامين في بلجيكا، وأن حادث السرقة جرى الكشف عنه أخيراً بعد استبدال جزأين من الكأس البالغ قيمتها (250 ألف جنيه إسترليني).

ومن المتعارف عليه ، أنه يجرى صنع كأسين فقط في كل موسم، إحداها يحتفظ بها الفائز بلقب الدوري الإنجليزي، والأخرى تكون مع رابطة الدوري الإنجليزي والتي تقوم بالترويج للمسابقة في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر هذه السرقة هي الأول من نوعها، إذ تم من خلالها سرقة كأس لأحد الأندية الكبرى في الكرة القدم الإنجليزية.

الكشف عن نتائج الدوري الأسباني

وفي سياق آخر، كشفت قرعة الدوري الإسباني موسم 2024-2025 عن أسرارها، إذ يترقب عشاق ريال مدريد بطل الدوري وغريمه الأزلي برشلونة مواجهتي (كلاسيكو الأرض) بين الفريقين وموعد المباراتين معاً.

وخلصت نتائج القرعة (الليغا) موسم 2024-2025 عن مواجهة ريال مدريد لغريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الذهاب يوم 27 أكتوبر بملعب سانتياغو برنابيو، على أن تقام موقعة الإياب بين الريال والبارسا بملعب (كامب نو)، يوم 11 مايو من العام المقبل 2025.

وستفتتح برشلونة مباريات (الليغا) بمواجهة صعبة جداً خارج أرضه أمام فريق فالنسيا على ملعب ميستايا.