ثلاثة مرشحون يتنافسون لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

يتنافس ثلاثة مرشحين لخلافة المبعوث السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكشف موقع “أفريكا إنتلجنس” أسماء المرشحون، وهم ثلاثة دبلوماسيين من الجزائر وألمانيا وموريتانيا، على الرغم من عدم جدية إدارة البعثة الأممية لوضع مبعوث جديد لليبيا، واستمرار ستيفاني خوري بممارسة صلاحياتها المحدودة داخل البلاد.

من هم المرشحون الثلاثة

وتضم قائمة المرشحين الدبلوماسي الألماني كريستيان باك الذي عمل سفيرا في طرابلس بين العامين 2016 و2018، ثم مديرا لوزارة الخارجية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط حتى العام 2022، ومنذ ذلك الحين مبعوثا خاصا لبلاده إلى ليبيا.

تعتبر فرص كريستيان ضئيلة جدا على الرغم من دعم ألمانيا له، ولكن تعيين الأميركية، ستيفاني خوري، في منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام المسؤول عن الشؤون السياسية يقلل بشكل كبير من احتمال أن يصبح دبلوماسيا غربيا آخر رئيسها للبعثة الأممية في ليبيا.

في حين أعلن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة ترشحه لرئاسة البعثة، وقد شغل منذ نوفمبر الماضي منصب الممثل الخاص للأمين العام في السودان. ولكن لا يحظى العمامرة بدعم دولته له، في حين يحظى بتأييد كبير داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

أما المرشح البارز الثالث فهو محمد الحسن ولد لبات، أستاذ القانون الموريتاني الذي يشغل حاليا منصب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، الذي لا يستبعد دعمه، ومع ذلك لا يتمتع ولد لبات بدعم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ويكافح من أجل الحصول على الدعم داخل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.