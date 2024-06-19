تأجيل فتح معبر رأس جدير بشكل رسمي

أخبار ليبيا 24

نوهت وزارة الداخلية عن تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير بشكل رسمي، بعد أن تم فتحه للحالات الإنسانية الطارئة يوم 13 يونيو وكان من المفترض أن يفتتح بشكل كامل يوم الغد الخميس.

الترتيبات الأمنية اخذت وقت أكبر من المتفق عليه

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أن سبب تأجيل إعادة فتح المنفذ الحدودي أمام حركة سفر المواطنين يأتي “لاستكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل”.

وكان من المقرر إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي أمام حركة سفر المواطنين غدًا الخميس 20 يونيو الجاري، بحسب إعلان سابق لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي رفقة نظيره التونسي خالد النوري في 12 يونيو الجاري.

وأعيد فتح المعبر الحدودي في 13 يونيو، أمام الحالات الإنسانية والخاصة بين البلدين، بعد التوصل لاتفاق أمني يتضمن 7 بنود بين وزارتي الداخلية الليبية والتونسية.

وفي تصريحات سابقة، شدد الطرابلسي على أن المعبر سوف يفتتح بالطرق القانونية والفنية، المتفق عليها مع الجانب التونسي، وأن حركة المرور به لن تأخذ زمناً طويلاً، إذ جرى توفير كافة المعدات الفنية من أجهزة التفتيش والمراقبة، وأوضح الطرابلسي أنه تم الاتفاق على “اتفقنا على نهاية ملف تشابه الأسماء، وجرى التدقيق وتقديم رسائل وكشف أمني للجهات التونسية والمطابقة عليها ورفع كل من ليس لديهم أي جرائم.. ونوَه على “سننتقل من منفذ رأس جدير إلى منفذ وازن وستكون نفس المعامل والتنظيم”.

حول الاتفاق الأمني لمعبر رأس جدير

تضمن محضر الاتفاق الأمني بين الطرابلسي ونظيره وزير الداخلية التونسي، جملة من البنود التي تضمن إعادة فتح المعبر ومنع أي انتهاكات أمنية من كلا الجانبين، إذ نص الاتفاق على فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر وذلك لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء من رعايا البلدين، إلى جانب الالتزام بفتح 6 مراكز تسجيل إلكترونية لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، مع التشديد على ضبط المعبر وعدم التساهل مع المهربين ومنع أي وجود للمظاهر المسلحة.