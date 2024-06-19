بين ضريبة الدولار والتحديات الاقتصادية.. ليبيا تبحث عن حلول لتحقيق الاستقرار المالي

الأزمة الاقتصادية الليبية وتأثير ضريبة الدولار

في خضم الأزمة الاقتصادية التي تواجه ليبيا، حكمت محكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة مؤقتة على الدولار بقيمة 27%. هذه الضريبة، التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الحالي، أثارت جدلاً واسعاً حول تأثيرها على الاقتصاد الليبي وسعر الصرف بين الدولار والدينار.

موقف مصرف ليبيا المركزي

مصادر من مصرف ليبيا المركزي أشارت إلى أن المصرف يجد صعوبة في الدفاع عن سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار، ما يستدعي إعادة النظر في هذا السعر ورفع قيمته تدريجياً إلى مستويات منطقية ومقبولة. هذا يأتي في ظل التدهور المستمر في القوة الشرائية للدينار الليبي، مما يجعل من الصعب تبرير مثل هذه الضريبة.

الخبير الاقتصادي عبد الباسط حمودة أكد أن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي غير مبرر، خاصة في ظل تدهور القوة الشرائية للدينار.

وأشار إلى أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تبلغ 84 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار النفط إلى فوق الثمانين دولاراً للبرميل وتعافي الإنتاج النفطي تدريجياً. هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعزز من قدرة ليبيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الليبي معدل نمو 4.8% للعام 2024، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى 88 مليار دولار بنهاية العام الحالي. هذه التوقعات الإيجابية قد تساهم في تخفيف الضغط على سعر الصرف وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

من جهة أخرى، يرى المحلل الاقتصادي عادل المقرحي أن التحدي الرئيسي يكمن في ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2023 بشكل كبير، مما يزيد من الضغوط على المصرف المركزي لتلبية هذا الطلب.

وأكد المقرحي أن فرض ضريبة مؤقتة على مبيعات النقد الأجنبي يمكن أن يخفف من الطلب المتزايد على الدولار ويساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، خصوصاً إذا صاحب ذلك إجراءات إضافية مثل سحب ورقة الخمسين ديناراً من التداول.

قدر المصرف المركزي احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال عام 2024 بحوالي 36 مليار دولار، تتضمن مخصصات الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء ومشروعات التنمية الأخرى. ومع توقعات إيرادات نفطية تبلغ 25 مليار دولار، يبقى العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي حوالي 11 مليار دولار.

على الجانب القانوني، أعلنت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس عن الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024، الذي رفعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. حكمت المحكمة بقبول الطعن ووقف تنفيذ القرار مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع، ما يفتح الباب أمام مزيد من النقاشات القانونية والاقتصادية حول هذا القرار وتأثيراته المحتملة.

فرض الضريبة الجديدة فعلياً ضعف سعر الصرف من 4.8 دنانير للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير، مما زاد من الأعباء على الطبقتين الوسطى والفقيرة في ليبيا، حيث أن الحد الأدنى للأجور يعادل 900 دينار، أي ما يقارب 185 دولاراً فقط وفق السعر الجديد. هذا التضخم في سعر الصرف يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور وزيادة الصعوبات الاقتصادية للمواطنين.

وتظل الأوضاع الاقتصادية في ليبيا معقدة وتتطلب حلاً شاملاً يأخذ في الاعتبار كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في ظل التحديات الحالية، فإن قرارات مثل فرض ضريبة على الدولار يجب أن تكون مدروسة بعناية لتحقيق التوازن بين تحسين الإيرادات الحكومية ودعم الاستقرار الاقتصادي. ومع توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي واحتياطيات النقد الأجنبي، تبقى الأهمية الكبرى في تنفيذ سياسات تحقق هذا التوازن وتحافظ على مصالح جميع شرائح المجتمع الليبي.