انكماش عجز الميزان التجاري التونسي بـ20.8‎%‎

انكمش عجز الميزان التجاري في في تونس بواقع 20.8% على أساس سنوي.

المعهد الوطني للإحصاء التونسي، ذكر في بياناتٍ حديثة أن العجز تقلص إلى 2.04 مليار دولار، خلال أول 5 أشهر من عام الحالي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي إن الصادرات زادت عن تلك الفترة بـ 3.3%في حين تراجعت الواردات بواقع 2.5%.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي بلغت ما نسبتهُ 70.3% من إجمالي صادرات البلاد، بحسب المعهد.

وفي الأثناء…تعدّ ليبيا المستورد الأول عربيا والخامس عالميا للمنتجات التونسية بـ واردات بلغت 2871 مليون دينار تونسي خلال سنة 2023، بحسب مركز النهوض بالصادرات التونسية.

فبحسب مركز النهوض بالصادرات التونسية فإن المنتجات الصناعية شكلت نحو 40% من إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا أهمها خام “الأسمنت” ومشتقاته بقيمة 228.8 مليون دينار تونسي، مضيفًا أن قطاع البناء والتشييد في تونس شارك بـ 10 شركات متخصصة في تصميم المباني والغرف الجاهزة ومعدات البناء المشاركة في الدورة 15 من معرض ليبيا للإنشاء، لافتا إلى أن الصادرات التونسية بالقطاع بلغت نحو 345 مليون دينار تونسي.

وترتبط تونس وليبيا بعلاقاتٍ اجتماعية واقتصادية مشتركة، وتواجهان ذات الظروف والتوترات المحيطة بالمنطقة، ولعل تلك التوترات الأمنية أدت لإغلاق معبر رأس اجدير الحدودي بين البلدي، إذ يعد المعبر بوابة حيوية لنقل البضائع وسفر المرضى الليبيين يتلقي العلاج في تونس، وبعد محاوراتِ ونقاشات امتدت لأسابيع جرى الاتفاق بين ليبيا وتونس على إعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي.