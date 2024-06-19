انتشال جثث مجهولة من شاطئ صبراتة

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ذكرت جمعية الهلال الأحمر في صبراتة أن عناصرها انتشلوا في غضون أسبوع نحو 10 جثث مجهولة الهوية من على شاطئ البحر.

جمعية الهلال الأحمر صبراتة قالت إن جرى انتشال جثتين اثنين، يوم أمس الثلاثاء، بعد ورود بلاغ من مركز شرطة المدينة وأنّه جرى نقلهما لمستشفى صبراتة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما ذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن جرى انتشال جثة يوم الاثنين، ونقلها لمستشفى صبراتة لاستكمال الإجراءات القانونية، معبرًا عن شكره وتقديره لمتطوعي الهلال الأحمر على سرعة استجابتهم وكذلك مركز شرطة المدينة على تعاونهم.

إلى ذلك قالت جمعية الهلال الأحمر، أنّ متطوعيه انتشلوا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، جثة مجهولة من على شاطئ البحر، بالتعاون مع النيابة العامة ومركز شرطة المدينة.

كما ذكر، أن متطوعي الهلال الأحمر انتشلوا 6 جثث من على شاطئ البحر، مساء يوم الجمعة الماضية، حيث جرى انتشال جثتين اثنين قبل صلاة الجمعة وانتشال أربعة أخرى، جرى نقلها جميعا إلى مستشفى المدينة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتنشط بين الفينة والأخرى في صبراتة عمليات هجرة غير شرعية لأشخاص يرغبون في الوصول إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا، غالبيتهم من دول جنوب الصحراء الكبرى، وبعظهم من دول آسيا وكذلك ليبيين.

ويلقى الكثير منهم حتفهم غرقا وسط البحر نتيجة لصعوبة الطقس وكذلك بسبب تهالك قوارب الهجرة التي يستخدمونها، بينما يتمكن القليل من الوصول إلى أوروبا.