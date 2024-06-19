العفو الدولية تتهم مصر بترحيل لاجئين سودانيين بشكل غير قانوني والأخيرة تنفي 

أخبار ليبيا 24

اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، مصر بتنفيذ اعتقالات جماعية وترحيلات غير قانونية لآلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان، فيما فنّد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الادعاءات مؤكدا أن السلطات تحترم القانون الدولي.

منظمة العفو الدولية، قالت إنها وثّقت 12 حادثة أعادت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 مواطن سوداني بين يناير ومارس من هذا العام دون منحهم الفرصة لطلب اللجوء أو الطعن في قرارات الترحيل.

وقالت أيضا إنها وثقت بالتفصيل حالات 27 لاجئا سودانيا اعتقلوا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، وكان 26 منهم من بين الذين طردوا بشكل جماعي. وأضافت أن اللاجئين كانوا محتجزين في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه تم ترحيل الآلاف في أواخر العام الماضي، كثير منهم سودانيون.

وأضافت، أنّه يجب على السلطات المصرية وضع حد لحملة الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية للاجئين السودانيين.

مصر تنفي

في المقابل قالت منظمة العفو الدولية، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة نفى النتائج التي توصل إليها بشأن ارتفاع عدد عمليات الاعتقال والترحيل للاجئين السودانيين، مؤكدا ردا أن السلطات تحترم القانون الدولي.

وتسببت الحرب التي اندلعت في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.

وعبر أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24% من إجمالي الذين غادروا السودان إلى مصر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وبعد أقل من شهرين من بدء الحرب، علقت القاهرة التزامها بمعاهدة السماح للنساء والأطفال والرجال السودانيين، الذين تزيد أعمارهم عن 49 عامًا بالإعفاء من التأشيرة، ما أدى إلى تباطؤ الدخول.

وعلى مدى عدة عقود، ظلت مصر موطنا للملايين من السودانيين الذين يدرسون أو يعملون أو يستثمرون أو يتلقون الرعاية الصحية فيها. ويُعفى من شروط الدخول النساء والفتيات السودانيات، والفتيان السودانيون دون 16 عامًا والرجال فوق سن الـ 49.

وأدى وصول الوافدين إلى توترات من حين لآخر، حيث ألقى بعض المصريين اللوم على السودانيين وغيرهم من الأجانب في رفع أسعار الإيجارات.