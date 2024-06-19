السني: التدخلات الخارجية هي المسبب الرئيس لأزمتنا

اعتبر طاهر السني، ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة، أنَ التدخلات الخارجية في الملف الليبي هي أساس أزمة ليبيا.

وأبدى السني خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي عن امتعاضه من استخدام ليبيا من الدول الإقليمية والغربية، مطالبًا بكف إيدي المجتمع الدولي عن ليبيا وترك الليبيين ليقرروا مستقبلهم ويحددوا مصيرهم بأنفسهم، على حد تعبيره.

كما دعا السني المجتمع الدولي إلى استكمال المسار السياسي من حيث انتهى وتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، مشدّدًا على أهميك دعم اللجنة العسكرية المشتركة وتوحيد المؤسسات العسكرية.

وفي إحاطة سابقة… دعا السني لدعم الجهود الوطنية الليبية التي تسعى لإيجاد حل فعال لتجاوز حالة الجمود السياسي والانقسام، مشددًا على أهمية مشاركة الأطراف الرئيسية في حوار فعال دون أي شروط مسبقة تغليبا لمصلحة الوطن.

وأوضح السني، أنه لا يوجد تقدم فعلي للعملية السياسية في ليبيا فقد مضى عامان على فشل إجراء الانتخابات، داعياً إلى حوار دون شروط مسبقة، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق… ناقشّ الطاهر السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، مع علياء آل ثاني مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ آخر المستجدات السياسية في ليبيا ودور البعثة الأممية في تذليل التحديات أمام العملية الانتخابية.

وبحثَ السني مع نظيرته القطرية؛ آليات التحضير لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الدوحة خلال فترة رئاسة ليبيا للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط