الحكومة الليبية تنشئ الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد

في خطوة مهمة نحو تعزيز الرعاية والدعم لأطفال التوحد في ليبيا، أصدرت الحكومة الليبية قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد.

تتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مباشرة لمجلس وزراء الحكومة الليبية تهدف الهيئة إلى تنفيذ سياسة الدولة في الاهتمام بأطفال التوحد وتوفير العناية العلاجية والتأهيلية لهم، بما يضمن دمجهم الفعّال في المجتمع.

– دعم صحي ونفسي كامل: تهتم الهيئة بشريحة أطفال التوحد الليبيين وأطفال الأمهات الليبيات، وتقدم الدعم الصحي والتأهيل النفسي اللازم لهم. تشمل هذه الرعاية استقبال أطفال التوحد وتوفير الإيواء الصحي لهم لتهيئتهم للاندماج في المجتمع.

– تقديم منحة مالية شهرية: سيتم صرف منح مالية شهرية لأطفال التوحد خلال فترة الإيواء، مما يساهم في تغطية تكاليف الرعاية والتأهيل ويخفف الأعباء المالية عن الأسر.

– تحمل المصاريف الدراسية والعلاجية: تتحمل الهيئة كافة المصاريف الدراسية لأطفال التوحد، سواء داخل ليبيا أو للمتفوقين منهم في الخارج، بالإضافة إلى تحمل كافة المصاريف العلاجية في الخارج إذا تطلب الأمر.

تجهيزات متطورة وخبرات طبية

تحرص الهيئة على التعاقد مع أطباء ومتخصصين من الخارج ممن لديهم تجارب ناجحة في التعامل مع أطفال التوحد. كما تسعى لتوفير الأجهزة والمعدات الذكية والمتطورة في العلاج النفسي، لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة. بجانب ذلك، ستقوم الهيئة بتنظيم دورات تدريبية مكثفة داخل وخارج البلاد، بهدف رفع كفاءة وتأهيل الأطفال للتعافي والاندماج المجتمعي.

بنية تنظيمية مرنة وفعّالة

سيكون المقر الرئيسي للهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد في مدينة بنغازي، مع إمكانية فتح فروع ومكاتب في مدن أخرى حسب الحاجة، بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة. يتكون مجلس الإدارة من رئيس وأربعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، ويتولى المجلس وضع الخطط والبرامج الخاصة بالهيئة، اعتماد الهيكل التنظيمي، اللوائح الإدارية والمالية، والموافقة على الميزانية السنوية.

استثمار في المستقبل

يجوز للهيئة استثمار أموالها وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، ولها في سبيل ذلك تأسيس شركات مساهمة ومشاريع استثمارية، حيث يمكن لأطفال التوحد المشاركة فيها بحصص محددة تملك لهم. تهدف هذه الاستثمارات إلى تطوير وزيادة إيرادات الهيئة، مما يضمن استدامة التمويل وتوفير الدعم المستمر لأطفال التوحد.

إدارة فعّالة ومستدامة

يتولى المدير العام للهيئة، الذي يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من مجلس إدارة الهيئة، الإشراف اليومي على أعمال الهيئة وتنفيذ سياساتها. تشمل مهامه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تعليمات مجلس الإدارة، وإدارة الموارد المالية والبشرية، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين لتقديم الخدمات المتطورة لأطفال التوحد، وتشكيل اللجان الفنية والمالية والقانونية اللازمة.

مصادر تمويل متنوعة

تعتمد الهيئة في تمويلها على ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى التبرعات والمساعدات غير المشروطة. كما يمكن للهيئة تحقيق إيرادات إضافية من خلال استثماراتها في الشركات والمشاريع المختلفة.

يعمل هذا القرار على تعزيز الجهود الرامية إلى دعم أطفال التوحد في ليبيا، وتوفير بيئة ملائمة لهم للنمو والتطور. بإنشاء هذه الهيئة الوطنية، تعبر الدولة الليبية عن التزامها العميق برعاية هذه الشريحة المهمة من المجتمع، وتوفير كافة السبل لضمان تحقيق التكامل المجتمعي لهم، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر شمولية.