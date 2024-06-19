الحرفيُّ والآلة.. حكاية النول وصانعها

على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، حيث تلتقي أمواج التاريخ العريق بسواحل ليبيا الهادئة، تنتشر حكاياتٌ قديمةٌ تعبر عن روح الصمود والتحدي. في قلب هذه الحكايات، تبرز قصة عبد الباسط التاجوري، الرجل الذي نسج من الخيوط والصوف حكاية تستحق أن تُروى.

البداية.. حكاية عبد الباسط والنول

عبد الباسط التاجوري، هو اسم يعرفه الكثيرون في العاصمة طرابلس. في سن الطفولة، انطلق عبد الباسط في رحلة شاقة وممتعة مع آلة النول، ورثها عن والده، الذي بدوره ورثها عن جده. قصة عبد الباسط هي قصة تتشابك فيها الخيوط مع الأحلام، وتتداخل فيها الألوان مع الذكريات.

بدأ التاجوري، الذي بلغ السبعين الآن، عمله في صناعة النول وهو في الثامنة من عمره. حينها، كانت الأيام مليئة بالأحداث، ولم يكن التاجوري ملتزمًا تمامًا بعمله. لكنه سرعان ما أدرك قيمة هذه الحرفة التقليدية، وتفوق فيها بإبداعه وصبره.

تعتمد صناعة النول على الصوف الخام، الذي يُغزل ويُصبغ ليصبح جاهزًا لنسج القطع المختلفة. تحتاج هذه الصناعة إلى فنٍ وذوقٍ وصبرٍ كبيرين، وهو ما يملكه عبد الباسط بوفرة. إنه فنان ينسج بخيوطه قصصًا ملونة، تحمل في طياتها عبق التاريخ والتراث الليبي الأصيل.

في ورشته الصغيرة، يعمل عبد الباسط بجدٍ واجتهاد، يستيقظ مع بزوغ الشمس ليبدأ يومه في الساعة الثامنة صباحًا، ولا يتوقف حتى الثالثة بعد الظهر. يمضي ساعات طويلة بين خيوط الصوف، يداعبها بأنامله الخبيرة، ليحولها إلى قطعٍ فنيةٍ تزين بيوت الليبيين. كل قطعة ينسجها تحمل جزءًا من روحه، وتروي جزءًا من قصته.

النول تحديات لا تنتهي

لكن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود. واجه التاجوري صعوباتٍ كثيرة، أبرزها نقص الصوف الخام. ورغم أن الصوف الليبي يُعد من أجود الأنواع، إلا أن الحصول عليه لم يكن سهلاً. يعتمد التاجوري على الصوف المستورد من تونس، ويتحمل مشاق السفر والانتظار عند الحدود لجلب كميات كافية.

إن صناعة النول تتطلب توافر المواد الخام باستمرار، وبدونها تتعطل الآلة ويتوقف الإنتاج. ويحتاج التاجوري إلى نحو 200-300 كيلوجرام من الصوف كل ستة أشهر، لكن هذه الكمية ليست دائمًا متوفرة، مما يجعل العمل متقطعًا وغير منتظم.

النول حُب لا ينتهي

ورغم كل الصعوبات، يستمر التاجوري في عمله بحبٍ لا ينتهي. إنه يعشق صناعة النول منذ طفولته، ويجد فيها متعةً لا تضاهى. بالنسبة له، النول ليس مجرد آلة، بل هو صديق ورفيق درب، يقضي معه ساعات طويلة في حوار صامت مليء بالألوان والزخارف.

يقول التاجوري: “لا يمكن أن يستمر الإنسان في حرفة لا يحبها”. وهو محقٌ في ذلك، لأن الحب هو ما يدفعه للاستمرار رغم كل التحديات. صناعة النول تحتاج إلى صبرٍ كبير، وهو ما تعلمه التاجوري على مر السنين. فكل قطعة ينسجها تأخذ من 3 إلى 4 أيام لتكون جاهزة، وهذه العملية تتطلب دقةً وحرفيةً عالية.

المسؤولية الاجتماعية

عبد الباسط التاجوري ليس فقط حرفيًا مبدعًا، بل هو أيضًا رب أسرة يعيل خمسة أبناء وزوجته من دخله المتواضع. يعمل بجدٍ لتأمين حياة كريمة لأسرته، وقد تمكن من تزويج أبنائه بفضل عمله في صناعة النول. إنه نموذج حي للمثابرة والإصرار على النجاح رغم كل الصعاب.

كما أنه يحرص على نقل هذه الحرفة للأجيال الجديدة. فقد نظم دورات تدريبية استمرت لعدة أشهر، لتعليم النساء والفتيات فن صناعة النول. هؤلاء المتدربات أصبحن معلمات، يعلمن غيرهن، وهكذا يستمر تراث النول بالانتقال من جيل لآخر.

دعم ناقص

ورغم كل الجهود التي يبذلها التاجوري، إلا أن الدعم الذي يحصل عليه من الدولة ليس كافيًا. هذه الحرف التقليدية تحتاج إلى دعم كبير للحفاظ عليها من الانقراض. في بعض الدول، تمنح الحكومات مرتبات للحرفيين الذين يحافظون على التراث، وتعفيهم من الضرائب والإجراءات البيروقراطية. لكن في ليبيا، الأمور ليست بهذه البساطة.

يؤكد التاجوري أن هناك عزوفًا عن شراء المصنوعات التقليدية بسبب الكساد الاقتصادي. هذه المصنوعات تحتاج إلى دعم مالي وتسويقي لتستمر. ويشير إلى أن التجارة في هذا المجال محدودة جدًا، مما يجعل الاستمرار في العمل تحديًا كبيرًا.

إن حكاية عبد الباسط التاجوري هي حكاية الصمود والإبداع. إنها قصة رجل أحب حرفة ورثها عن أجداده، واستمر فيها رغم كل الصعوبات. كل خيط ينسجه هو جزء من قصة أكبر، قصة تراثٍ وثقافةٍ لا يجب أن تندثر.

إن صناعة النول ليست مجرد حرفة، بل هي فنٌ يحتاج إلى عشقٍ وإبداع. وعبد الباسط التاجوري هو فنانٌ بكل ما تعنيه الكلمة، فنان ينسج بخيوطه قصصًا ملونة، تحمل في طياتها روح ليبيا وتراثها العريق. يجب أن نتذكر أن الحفاظ على التراث هو مسؤولية الجميع، وأن دعم الحرفيين هو جزء من الحفاظ على هويتنا الثقافية.