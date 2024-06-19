أخبار ليبيا 24

تواصل درجات الحرارة استقرارها، إذ توقع المركز الجوي للأرصاد أن يستمر المرتفع الجوي في تلطيف درجات الحرارة، ويعمل على استقرار حالة الطقس على كافة المناطق في ربوع البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و43 درجة مئوية في جميع المناطق، لتنخفض في المناطق التي شهدت ارتفاع لدرجات الحرارة الأيام الماضية.

النشرة الجوية لحالة الطقس في كافة المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء صافية وصيفية، أما حركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب وتكون في حالة متفرقة، حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، في حين تكون نشطة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

السماء صافية مع ظهور بعض والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تكون حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.