احتدام الخلافات في إسرائيل ونتنياهو يقول: لا وقت للسياسات التافهة

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شركاءه بإعادة ضبط النفس؛ لأنه ليس الوقت الماسب للسياسات التافهة، على حد تعبيره.

نتنياهو، وعلى خلفية تصاعد وتيرة الخلافات في الداخل الإسرائيلي، دعا شركاءه إلى التعاضد والوقف جنبًا إلى جنب قائلًا: «نحن في حالة حرب تستوجب علينا التركيز فقط على هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين لدينا، وإعادة سكاننا بأمان إلى منازلهم» على حد قوله

كما طالب نتنياهو خلال مقطع فيديو، جميع شركاءه لوضع الخلافات والمصالح الشخصية جانبًا؛ لمساندة مقاتلي الاحتلال وتحقيق النصر المزعوم.

وفي وقتٍ سابق… كشفت وكالة رويترز عن قيام بنيامين نتنياهو، رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بحلِ حكومة الحرب المكونة من 6 أعضاء، بحسب وكالة رويترز.

وفيما يتعلقُ بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الرامي لوقف إطلاق النار في غزة، علّق بنيامين نتنياهو، بــــ«لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلا بعد تدمير القدرات العسكرية لحماس» على حد تعبيره.

وقال نتنياهو: إن «شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير: تدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل» مضيفًا.. «إسرائيل سنواصل الإصرار على استيفاء هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط هي فكرة غير مقبولة» على حد تعبيره.