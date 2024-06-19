ألمانيا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي يورو 2024 بعد تغلبها على المجر

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أصبح منتخب ألمانيا أول المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بعد فوزه على المجر في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وانتصر منتخب ألمانيا على المجر 2-0 اليوم الأربعاء، وضمن التأهل رسميا إلى ثمن النهائي كأحد المنتخبات التي تحتل المركز الثالث (على الأقل حسابيا حتى قبل انطلاق مباراة سويسرا واسكتلندا) مستفيدا من فوزيه في أول مباراتين (6 نقاط) ونتائج المجموعات الأخرى.

ولن يتمكن صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الثالثة من الوصول إلى ذات رصيد ألمانيا.

أهداف ألمانيا

وسجّل جمال موسيالا هدفا للمنتخب الألماني في الدقيقة (22) بعد كرة من زميله غوندوغان لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم “المانشافت” بهدف دون رد. موسيالا كان قد سجل في المباراة الافتتاحية التي فاز في الألمان بنتيجة 5-1 أمام اسكتلندا.

وأضاف غوندوغان، الهدف الثاني بنفسه بعد كرة عرضية من ماكسيميليان ميتلشتيت، في الدقيقة السابعة والستين. وحصل إيلكاي غوندوغان على جائزة أفضل لاعب في مباراة ألمانيا والمجر.

المجر لم تكن بذلك السوء في المواجهة إذ أضاعت ثلاث فرص محققة للتسجيل قبل تلقي الهدف الثاني.

وفرض أصحاب الأرض أسلوبهم، فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة، إذ وصلت نسبة استحواذ زملاء توني كروس إلى 69 بالمئة.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى ست نقاط في الصدارة قبل مباراة سويسرا (3 نقاط) واسكتلندا (دون رصيد) بينما تلقت المجر خسارتها الثانية في المجموعة لتبقى دون نقاط.