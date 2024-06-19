ألبانيا تنتزع تعادلا مثيرا في الوقت بدل الضائع أمام كرواتيا 

أخبار ليبيا 24

انتزعت ألبانيا هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لتتعادل 2-2 مع كرواتيا في مباراة مثيرة ببطولة أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، لكن النتيجة تركت البلدين أمام مهمة صعبة إذا أرادتا التأهل إلى دور الستة عشر.

أثبت كلاوس جياسولا أنه بطل، حينما سجل هدف التعادل في الوقت الإضافي بعد أن سجل في وقت سابق هدفا في مرماه ليمنح كرواتيا التقدم 2-1 في مباراة المجموعة الثانية على ملعب فولكسباركستاديون.

ويملك كلا البلدين الآن نقطة واحدة بعد أول مباراتين ويحتاجان فعليا للفوز بآخر مباراتين بالمجموعة، يوم الاثنين، إذا أرادا التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

ولم يصل أي فريق إلى الدور التالي بعد تعادلين فقط، منذ توسعت نهائيات كأس الأمم الأوروبية إلى 24 فريقا في عام 2016، ما يوفر مكانا في دور الـ16 لأفضل أربعة منتخبين احتلوا المركز الثالث.

تقدم ألبانيا

وتقدمت ألبانيا مبكرا في الدقيقة 11 جاسير أساني، لكن الكروات سجلوا هدفين في غضون دقيقتين، لتحيي آمالهم في مباراة مليئة بالتقلبات.

وأحرز أندريه كراماريتش هدف التعادل في الدقيقة 74 ثم سجل جياسولا بالخطأ في مرماه بعد 120 ثانية ليمنح كرواتيا، التي خسرت 3-صفر أمام إسبانيا في المباراة الافتتاحية، التقدم بالنتيجة.

بعد تقدم الكروات ارتفع نسق اللعب تماما في الدقائق الأخيرة من اللقاء وهاجم المنتخب الألباني بشراسة بحثا عن التعادل الذي تحقق فعلا عن طريق غجاسولا الذي صحح خطأه وسجل هدف الإنقاذ الألباني في الدقيقة 90+5. وبتعادله أصبح منتخب ألبانيا في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة متقدما بفارق الأهداف أمام المنتخب الكرواتي الرابع وفي رصيده نقطة أيضا.