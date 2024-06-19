أكثر من 600 سيارة آتية من كوريا تصل إلى المنطقة الحرة مصراتة

غادرت أرصفة المنطقة الحرة مصراتة 3 بواخر تجارية بعد أن أفرغت حمُولاتها المكونة من السيارات وحاويات البضائع والسلع المتنوعة؛ بهدف إنعاش السوق المحلي.

المنطقة الحرة مصراتة أعلنت عن مغادرة الباخرة التجارية «GLOVIS COUNTESS» التي جاءت من كوريا، وذلك بعد أن أفرغت حمولتها المكونة من 671 سيارة.

كما غادرت ميناء المنطقة الحرة مصراتة الباخرة التجارية «CAPE FLINT» بعد قيام فرق المناولة التابعة للمنطقة بتفريغ حمولتها المكونة من 700 حاوية بضائع وسلع متنوعة آتية من تركيا، بالإضافة إلى مغادرة باخرة تجارية أخرى محملة بـ7300 طن من الإسمنت المكيس آتية من تونس، بعد تفريغِ حمولتها.

وتترقب إدارة المنطقة الحرة مصراتة، وصول ناقلة نفطية محملة بـ25749 لتر من بنزين 95 آتية من قُبرص، بالإضافة إلى ترقب وصول ناقلة نفطية أخرى محملة بـ25000 لتر من بنزين 95 آتية من إيطاليا.

وكشفت المنطقة عن ترقب وصول باخرة تجارية آتية من تركيا محملة بـ1591 سيارة، فضلاً عن وصول باخرة تجارية أخرى قادمة من تركيا محملة بـ5450 طن من الأسمنت.

وأظهرت بيانات المنطقة الحرة مصراتة وصول باخرة تجارية تحوي على متنها 26954 طن من حبوب الصويا آتية من الأرجنتين.

وفيما سبق… استقبلتْ المنطقة الحرة مصراتة 3 بواخر تجارية تحوي الأرز والديزل والبنزين.

وبحسبِ المنطقة الحرة مصراتة، وصلت باخرة تجارية إلى أرصفت المنطقة تحمل اسم «GREAT VICTORY» التابعة للوكيل الكلاحي الأفق اللامع، محملة بـ40 ألف طن من السكر المكيس، آتية من الصين.