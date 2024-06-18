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وفاة الشيخ محمد البرغوثي الرئيس الأسبق لمجلس قبائل ورفلة

18 يونيو، 2024 12:50 م
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وفاة الشيخ محمد البرغوثي الرئيس الأسبق لمجلس قبائل ورفلة

أخبار ليبيا 24

أعلن، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الشيخ محمد مصباح البرغوثي الرئيس السابق للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وعضو لجنة الحوار السياسي الليبي، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات طرابلس.

بيان نعي الشيخ محمد البرغوثي

ونعى المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة  “البرغوثي”، واصفًا وفاته بـ “الفاجعة الأليمة”.  وقال المجلس في بيان: “بقلوب عامرة بالإيمان ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الشيخ الدكتور محمد مصباح البرغوثي، الرئيس السابق للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة”، مقدمًا التعازي والمواساة لذوي الشيخ وجميع قبائل ورفلة وعموم الشعب الليبي.

كما نعى اتحاد القبائل الليبية وفاة الشيخ محمد البرغوثي، واصفًا الفقيد بأنه “أبرز الداعين للمصالحة الوطنية”، وقدم خالص العزاء والمواساة الي اسرة الفقيد وقبائل ورفلة وجميع القبائل الليبية.

وتوجه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة “منتهية الولاية”، بالتعازي لأسرة الشيخ محمد البرغوثي وقبائل ورفلة وكل ليبيا، قائلًا: “‏رحمه الله.. نعزي أنفسنا والعائلة الكريمة وقبائل ورفلة وكل ليبيا وندعو الله أن يلهمنا وإياهم الصبر والسلوان”.

وكان البرغوثي عضوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جنيف في فبراير من العام 2021.

 

 

 

 

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18 يونيو، 2024 12:50 م
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