حققت الصادرات السلعية المصرية نموًا بـ 9.8%، وهو الأعلى في غضون 5 أشهر من العام 2024، بحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وزارة التجارة والصناعة المصرية، قالت إن الصادرات السلعية سجلت 16.551 مليار دولار، إذ صدرت مصر سلعها إلى تركيا والإمارات والسعودية وإيطاليا وأمريكا.

وأبرز الصادرات المصرية إلى تلك الدول هي مواد البناء التي بلغت 3.870 مليار دولار، ومن ثمّ المواد الغذائية بقيمة فاقت الـ2 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وفي وقتٍ سابق… تمكنت مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بمنح القاهرة مبلغًا قدره 820 مليون دولار، ويهدف الاتفاق إلى:

1 استمرار التشديد على شروط السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم

2 التوصل إلى سعر صرف مرن للجنيه

3 التركيز على ضبط الأوضاع المالية العامة وتحقيق النمو، فضلاً عن إعادة تقييم إعفاءات ضريبة القيمة المضافة

4 توفير حيز مالي يسمح بالاستثمار في رأس المال البشري عبر دغم قطاعي الصحة والتعليم

5 تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الأنشطة الاقتصادية للوصول إلى النمو المستدام