الأرصاد: طقس صيفي مستقر على أغلب مناطق ليبيا

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–36) مئوية على المناطق الساحلية، وما بين (37-39) مئوية على الدواخل.

وفي مناطق الجنوب الغربي -الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على هون، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ووفقا لنشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (42–45) مئوية.

حالة الطقس في شرق ليبيا