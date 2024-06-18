الأخبارأخبار محلية
الأرصاد: طقس صيفي مستقر على أغلب مناطق ليبيا
أخبار ليبيا 24
تميل درجات الحرارة في ليبيا للاعتدال على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء.
وحالة السماء في مناطق شمال غرب ليبيا -من راس جدير وحتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي- صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–36) مئوية على المناطق الساحلية، وما بين (37-39) مئوية على الدواخل.
وفي مناطق الجنوب الغربي -الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على هون، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
ووفقا لنشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (42–45) مئوية.
حالة الطقس في شرق ليبيا
وفي مناطق شمال شرق ليبيا -الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد- حالة السماء صافية إلى قليلة السحب على درنة وطبرق.
والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على درنة. أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح على أغلب المناطق ما بين (27-34) مئوية وتصل إلى (41) مئوية على إجدابيا.
وفي مناطق الجنوب الشرقي -الواحات والسرير وتازربو والكفرة، حالة السماء صافية. والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40–43) مئوية.