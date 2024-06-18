كسر أنف مبابي وهذا ما سيرتديه في بقية منافسات يورو 2024

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أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد المباراة أن قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي أصيب بكسر في الأنف في وقت متأخر من فوز فريقه 1-0 على النمسا في بطولة أمم أوروبا 2024 يوم الاثنين.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، وهو أحد أكبر الأسماء في البطولة، للإصابة عندما اصطدم بكتف المدافع النمساوي كيفن دانسو أثناء تحديه لضربة رأس.

تم استبداله قرب نهاية المباراة وغادر الملعب في سيارة إسعاف للخضوع للأشعة السينية. كان اللاعب مثيرًا للإعجاب وشارك في كل تحركات فرنسا تقريبًا، لكنها لم تكن ليلته.

إصابة مبابي

وقال الاتحاد في بيان: “أصيب كيليان مبابي بكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا يوم الاثنين في دوسلدورف”.

وأضاف: “جرت رعاية قائد المنتخب الفرنسي أولاً من قبل الطاقم الطبي والطبيب فرانك لوغال، الذي شخص إصابته بكسر في الأنف، وتم تأكيد التشخيص خلال الفحوصات الشعاعية في مستشفى دوسلدورف”.

وقال الاتحاد الفرنسي لركة القدم: “كيليان مبابي عاد إلى المعسكر الأساسي للمنتخب الفرنسي، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة، دون أن يخضع لعملية جراحية على الفور”.

وتواجه فرنسا هولندا يوم الجمعة، وهناك شك الآن في مشاركة مبابي في تلك المواجهة، وهي ضربة قوية لفرنسا. وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: “سيتم صنع قناع للسماح للرقم 10 في المنتخب الفرنسي بالتفكير في استئناف المنافسة بعد فترة مخصصة للعلاج”.