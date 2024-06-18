كذب المنجمون ولو صدفوا.. التنجيم بين الخرافة والعلم

التنجيم هو فن قديم يدعي تفسير وتحليل الأحداث استناداً إلى مواقع وحركات الأجرام السماوية. على الرغم من انتشاره عبر التاريخ وتنوع ثقافاته، يظل التنجيم موضوعاً مثيراً للجدل بين الأديان والعلم. يعرض هذا المقال جوانب التنجيم من وجهات نظر مختلفة، بدءًا من آراء الأديان والعلوم، مروراً بأبرز المنجمين وتنبؤاتهم.

الإسلام

في الإسلام، يعتبر التنجيم شكلاً من أشكال الشرك بالله. القرآن والسنة النبوية يحرمان بوضوح التنبؤ بالمستقبل عبر النجوم. الآية الكريمة في سورة النمل تقول: “قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ”. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد” (رواه أبو داود).

المسيحية

في المسيحية، تُرفض ممارسة التنجيم بشكل قاطع. الكتاب المقدس يذكر في سفر إشعياء: “فَلْيَقِفُوا الآنَ وَيُخَلِّصُوكَ، مُنَجِّمُوكِ، النَّاظِرُونَ فِي السَّمَاوَاتِ، الْمُنَبِّئُونَ عِنْدَ رُؤُوسِ الشُّهُورِ، مِنَ الأُمُورِ الَّتِي تَأْتِي عَلَيْكِ” (إشعياء 47:13).

اليهودية

في اليهودية، يعتبر التنجيم غير مقبول ويعتبر شكلًا من أشكال الوثنية. التوراة تقول: “لَا تَكُونُوا مَعْنُونِينَ، وَلَا تَكُونُوا مُنَجِّمِينَ” (سفر اللاويين 19:26).

التنجيم من منظور العلم

الأسس العلمية

العلم يعتبر التنجيم علماً زائفاً لأنه يفتقر إلى الأدلة العلمية القاطعة. التجارب العلمية المتكررة لم تثبت أي علاقة سببية بين مواقع النجوم وحياة الإنسان. الدراسات الإحصائية تفشل في إثبات صحة التنبؤات الفلكية.

التأثير النفسي

علم النفس يشير إلى أن الناس يميلون إلى تصديق التنبؤات الفلكية بسبب تأثيرات نفسية مثل “تأثير بارنوم” (الذي يجعل الناس يرون تنبؤات عامة وكأنها تخصهم) و”التفكير الرغائبي” (الرغبة في أن تكون التنبؤات صحيحة).

أبرز المنجمين عبر التاريخ

من أشهر المنجمين في التاريخ. اشتهر بنبؤاته التي كتبها في كتابه “النبوءات”. يُعتقد أن نوستراداموس قد تنبأ بأحداث هامة مثل الثورة الفرنسية وصعود هتلر. ومع ذلك، يتم تفسير نبؤاته بطريقة مختلفة ويعتبرها الكثيرون مبهمة وغير دقيقة.

كان جون دي منجمًا ومستشارًا للملكة إليزابيث الأولى. قام بتطوير تقنيات فلكية معقدة وتركز على استكشاف العلاقة بين النجوم والأحداث الأرضية. على الرغم من سمعته العلمية، فإن تأثيره الفعلي في الأحداث التاريخية يظل موضع جدل.

جان ديست

كان منجماً فرنسياً مشهوراً في القرن السابع عشر. ادعى ديست القدرة على التنبؤ بأحداث شخصية وتاريخية. نال شهرة واسعة ولكنه تعرض لانتقادات حادة بسبب تنبؤاته غير الدقيقة.

في العصر الحديث، تُعتبر ليلى عبد اللطيف من أبرز المنجمين في العالم العربي. اشتهرت بتنبؤاتها التي تتناول الأحداث السياسية والاجتماعية، وحققت شهرة كبيرة بسبب بعض التنبؤات التي بدت دقيقة. إلا أن معظم تنبؤاتها تظل غامضة وعامة، مما يسهل تفسيرها بأشكال مختلفة بعد وقوع الأحداث. كما أن الكثير من تنبؤاتها لم تتحقق، مما يثير الشكوك حول دقتها ومصداقيتها.

أبرز التنبؤات

انهيار الاتحاد السوفيتي

بعض المنجمين ادعوا أنهم تنبأوا بانهيار الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. إلا أن هذه التنبؤات غالباً ما تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة وتأتي بعد فوات الأوان.

هجمات 11 سبتمبر

تم الإدعاء بأن هناك تنبؤات بهجمات 11 سبتمبر 2001. ومع ذلك، لم تكن أي من هذه التنبؤات واضحة ومحددة بما يكفي لتقديم تحذير مسبق.

جائحة كوفيد-19

ادعى بعض المنجمين أنهم تنبأوا بجائحة كوفيد-19، ولكن مثل هذه الادعاءات غالباً ما تكون غامضة ويتم تكييفها بعد وقوع الأحداث لتبدو دقيقة.

تنبؤات ليلى عبد اللطيف

من بين تنبؤات ليلى عبد اللطيف التي أثارت جدلاً واسعاً، توقعها حدوث تغييرات كبيرة في الساحة السياسية في بعض الدول العربية، وكذلك توقعها لأحداث طبيعية وكوارث. على الرغم من شهرتها، تعرضت تنبؤاتها للنقد بسبب عدم تحقق الكثير منها، بالإضافة إلى طبيعتها العامة التي يمكن تأويلها بطرق متعددة.

الرد على ادعاءات ليلى عبد اللطيف

يشير النقاد إلى أن تنبؤات ليلى عبد اللطيف تفتقر إلى الدقة والتحديد، مما يجعلها قابلة للتفسير بأشكال مختلفة بعد وقوع الأحداث. علاوة على ذلك، يعتمد الكثيرون من المنجمين على تحليل الأحداث الحالية والاتجاهات الاجتماعية والسياسية لإصدار تنبؤات تبدو وكأنها استشراف للمستقبل، وهي في الحقيقة استقراء للمعلومات المتاحة. يجادل العلماء بأن مثل هذه التنبؤات لا تعتمد على أسس علمية، بل على التخمين والاستفادة من ميل الناس إلى تصديق ما يرغبون في سماعه.

الخلاصة

على الرغم من أن التنجيم يظل ممارساً شائعاً ومثيراً للاهتمام، إلا أنه يفتقر إلى الأسس العلمية ويواجه رفضاً كبيراً من الأديان الرئيسية. تبقى التنبؤات الفلكية غامضة وغير دقيقة، مما يجعل الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات أمراً غير حكيم. الفهم العلمي والاعتماد على البيانات الموثوقة هو الطريق الأمثل لفهم العالم واتخاذ القرارات المستنيرة.