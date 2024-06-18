قوات الاحتلال تواصل اجتياح رفح وتقتل 17 فلسطينيا

أخبار ليبيا 24

أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيا في اثنين من مخيمات اللاجئين التاريخية في قطاع غزة، كما توغلت الدبابات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب القطاع، وفق إفادة سكان ومسعفون.

وأفاد السكان بوقوع قصف عنيف من الدبابات والطائرات في عدة مناطق في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون شخص قبل مايو. وقد فر معظم السكان شمالاً منذ ذلك الحين مع اجتياح القوات الإسرائيلية للمدينة.

وكانت دبابات الاحتلال، تنشط في مناطق تل السلطان والعزبة وزروب، بالإضافة إلى الشابورة وسط المدينة. كما واصلت احتلال الأحياء والأطراف الشرقية والحدود مع مصر ومعبر رفح الحدودي الحيوي.

توغل قوات الاحتلال في رفح

وقال أحد السكان، وفقا لرويترز: “توجد قوات إسرائيلية في معظم المناطق، وهناك مقاومة شديدة أيضا، وهم يجعلونهم يدفعون غاليا، لكن الاحتلال ليس أخلاقيا وهم يدمرون المدينة ومخيم اللاجئين”.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون، إن رجلًا قتل صباح اليوم بنيران إسرائيلية على الجانب الشرقي من رفح. وقال مسعفون إنهم يعتقدون أن العديد من الأشخاص الآخرين قتلوا في الأيام والأسابيع الماضية، لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إليهم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه يواصل “أنشطة دقيقة تعتمد على معلومات استخباراتية” في رفح، ما أدى إلى مقتل العديد من المسلحين الفلسطينيين خلال اليوم الماضي في قتال قريب المدى واستولى على أسلحة، مضيفًا أن سلاح الجو قصف عشرات الأهداف في أنحاء قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

وفي وسط قطاع غزة، أدت غارتان جويتان إسرائيليتان منفصلتان على منزلين إلى مقتل 17 فلسطينيًا في النصيرات والبريج، وهما مخيمان مخصصان للاجئين يأويان عائلات وأحفاد الأشخاص الذين فروا إلى غزة في حرب عام 1948 في عام 1948.