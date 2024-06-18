في ثالث أيام العيد.. العمل على حل أزمة شبكة سهل بنغازي

أخبار ليبيا 24

ضمن سعيها لحلحلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي لعدد من الأحياء في مدينة بنغازي، عقدت اللجنة المشكلة لحل الأزمة الكهربائية التي تمر بها المدينة، اجتماعها الثاني المخصص لمناقشة وضع شبكة سهل بنغازي.

يأتي هذا الاجتماع بناءً على تنفيذ القرار رقم 44 لسنة 2024، والذي يقضي بضرورة إيجاد أنجع الحلول لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي على كافة مناطق مدينة بنغازي.

العمل على حل أزمة الكهرباء ببنغازي

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى، بمقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة عدد من الملفات، منها مناقشة الاطفاءات داخل بنغازي ووضع حلول عاجلة وفورية، وإتمام تنفذ عدد من المشاريع التي تعمل على حل المختنقات الحالية التي تشهدها الشبكة لبعض المناطق، بالإضافة إلى معالجة الكوابل المعطوبة واستبدالها بكوابل جديدة.

وجرى خلال الاجتماع تكليف الشركة الوطنية لمشروعات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بحي الماجوري وسط المدينة، والأحياء التي تشهد انقطاعات لفترات طويلة، وترهق كاهل المواطنين لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة العالية.

هذا وقد سبق أن شكل أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، لجنة مختصة باستيراد المواد الفنية اللازمة لمعالجة الأزمة، ومتابعة ملف الانقطاعات المتكررة على المواطنين ومعالجة أسبابها.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن مواصلة العمل على مشروع محطة حقن حي السلام، ببنغازي، وأوضحت عبر بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك “أن العمل لا يزال مستمرًا بمشروع محطة حقن حي السلام جهد 11/30/220 ضمن الجهود المتواصلة من أجل تحسين وضع الشبكة الكهربائية بالمدينة وضمان استمرارية سريان التيار الكهربائي وفق الخطة الموضوعة”.