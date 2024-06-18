عودة مياه النهر الصناعي لآبار الحساونة بعد انقطاعها

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أكد يونس التليسي مدير عام منظومة الحساونة بسهل الجفارة عن إعادة الوضع التشغيلي لآبار منظومة الحساونة، بعد خروجها عن الخدمة بشكل جزئي، وانقطاع إمداد المياه لبعض مناطق طرابلس ومدن الجبل الغربي.

وبحسب بيان الجهاز على صفحته الرسمية على فيسبوك، فإنه تم إعادة الوضع التشغيلي تدريجيًا بعد الهزة الكهربائية التي حدثت سابقاً، مضيفًا أن فرق التشغيل مستمرة في إعادة تشغيل الآبار.

خلفية العطل وانقطاع المياه

وعن العطل الذي أربك الأهالي خلال أيام عيد الأضحى، والذي أدى إلى انقطاع المياه، فإنه حدث بسبب انقطاع التغذية الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء، عن حقل آبار الحساونة، بحسب رواية جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي.

وفي رواية موازية، فندت الشركة العامة للكهرباء، مزاعم الجهاز وأكدت في بيانها أن ما حصل كان نتاج عطل فني في وشتاتة، وجرت صيانته وإعادة التغذية على وجه السرعة، وأشارت الشركة أن العطل الذي حث قد يكون داخلي، ليس لهم يد به، وشددت الشركة على أن إمدادات الكهرباء للعاصمة وكل المدن، بما فيها خدمات المياه، تسير بشكل طبيعي، داعية المواطنين إلى عدم الهلع.

إمداد مناطق جديدة بمياه النهر الصناعي

وفي سياق آخر، وصلت مياه النهر الصناعي لأول مرة لمناطق جديدة في ضواحي العاصمة طرابلس، إذ تم إمداد مناطق وادي الربيع وعين زارة وتاجوراء، وذلك مع بدء أعمال تعبئة المسار الناقل إليها الماء.

وأوضح أحمد الديب رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، أن جرى ليل الخميس – الجمعة، توصيل آخر قطعة ربط بالمسار الذي ظلت أعمال تأهيله متوقفة طيلة 12 عاماً.