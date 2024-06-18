بوتين يهنئ رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا على إعادة انتخابه

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا على إعادة انتخابه رئيسا، ما يعكس استمرار العلاقات الجيدة بين موسكو وبريتوريا على الرغم من عدم اليقين بشأن غزو موسكو لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين.

وجاء في بيان على موقع الكرملين على الإنترنت: “تم الإعراب عن الأمل في مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة بين روسيا وجنوب أفريقيا في جميع جوانبها”.

انتخابات جنوب أفريقيا

وأعيد انتخاب رامافوسا من قبل البرلمان يوم الجمعة، لكن فشل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يتزعمه في الفوز بالأغلبية في انتخابات الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، دفع إلى تشكيل حكومة مكونة – حتى الآن – من خمسة أحزاب.

وتتنافس روسيا وأوكرانيا للحصول على دعم الدول الأفريقية منذ غزو عام 2022، حيث بدأ وزير خارجية كل دولة في عدة جولات إقليمية.

وتعود الروابط الطويلة الأمد بين جنوب أفريقيا وموسكو – كما هو الحال مع عدد من الدول الأفريقية – إلى العصر السوفييتي، عندما كانت موسكو داعماً بارزاً لحركات التحرير والكفاح من أجل إنهاء الفصل العنصري، بقيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ونددت جنوب أفريقيا في البداية بالغزو الروسي في فبراير 2022، لكنها تبنت منذ ذلك الحين موقفًا أكثر دقة، بما في ذلك الامتناع عن التصويت في العديد من عمليات التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين التصرفات الروسية.

وحضرت جنوب أفريقيا “قمة السلام” التي استضافتها سويسرا بشأن أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها رفضت التوقيع على البيان الختامي، إلى جانب الهند وإندونيسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية، على الرغم من حذف بعض القضايا المثيرة للجدل على أمل جذب دعم أوسع.