المفوضية: عدد المسجلين في انتخابات المجالس البلدية يفوق حاجز الـ30 ألف ناخب

ارتفع إجمالي عدد المُسجلين في انتخابات المجالس البلدية إلى 30.488 ألف ناخب وناخبة، بحسب المفوضية العُليا للانتخابات.

المفوضية أوضحت أن إجمالي عدد المسجلين من الرجال فاق مستوى 24 ألفًا، مسجلاً 24.600 ألف ناخب، في حين بلغ عدد النساء المسجلات في انتخابات البلديات الـ60 أكثر من 5.800 ألف ناخبة.

ونوهت المفوضية العُليا للانتخابات بأن منظومة التسجيل مفتوحة طيلة أيام عيد الأضحى المُبارك.

وفيما سبق… أعلنَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عن افتتاح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية.

السايح؛ وخلال كملته ضمن مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح منظومة التسجيل، أكد على أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها، مشددًا على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا أمرًا ليس مستحيلاً على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن انتخابات «المجموعة الأولى» من المجالس البلدية منتهية الولاية ستبدأ في الـ9 من شهر يونيو الحاليّ، وقالت المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المادة رقم (2) من قرارها: «على الإدارة العامة للمفوضية وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها» وفقَ القرار الصادر عن المفوضية العُليا للانتخابات عبر منصة فيسبوك