المؤسسة الوطنية للنفط تكشف عن معدلات إنتاج الخام

بلغَ حجم معدلات إنتاج النفط الخام والمُكثفات والغاز الطبيعي مجتمعة، أكثر من 1.508 مليون برميل مكافئ، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أن معدل إنتاج النفط سجل 1.254 مليون برميل يوميًا، في حين سجل معدل إنتاج المكثفات 54.141 برميل يوميًا، بينما حقق إنتاج الغاز ارتفاعًا قدره 200.483 برميل مكافئ، وهذه المعدلات تبقى أقل من آخر معدلاتٍ كانت قدر نشرتها المؤسسة والبالغة 1.532 مليون برميل يوميًا، وفقَ ما نشرته المؤسسة الوطني للنفط.



رفع إنتاج النفط والغاز مع حلول 2025

وتسعى المؤسسة للوصول بمعدلات إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا، ولتحقيق هذا الهدف أعلنت عن خطتها

الرامية إلى حفر 121 بئرًا جديدة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية من النفط والغاز، فضلاً عن إجراء صيانة لنحو 1335 بئرًا أخرى لضمان استدامة إنتاج النفط، بحسب المؤسسة.

وفيما سبق… اطلعَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، على آخر مستحدات الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، التي تتبعُها المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بفرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ أكد الأخير أن المؤسسة تسعى لرفع إنتاجية النفط إلى مليوني برميل يوميًا مع حلول نهاية العام 2025، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج.